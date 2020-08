"Down to Earth": Wie Kunstausstellungen klimafreundlicher werden

Der Ausstellungstitel "Down to Earth" basiert auf einem Aufsatz des französischen Soziologen Bruno Latour, der für seine Netzwerk-Theorie bekannt ist. Latour geht davon aus, dass auf der Welt alles mit allem zusammenhängt. Natur und Kultur existieren seiner Meinung nach nicht unabhängig voneinander. Daher wird in der Ausstellung nicht nur Kunst präsentiert, erklärt der Leiter der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, der ebenfalls zum Kuratorenteam gehört: "Wir bieten auch ganz praktische Dinge an – von Xi Gong bis Urban Gardening. Wir werden hier in diesen vier Wochen ein Tiny House bauen, wir haben ein Repair Café eröffnet, wir bringen verschiedenste Stadtgesellschaften in dieses Projekt rein und machen es so, dass die Öffentlichkeit, die eine Ausstellung herstellt, zugleich viele Öffentlichkeiten zusammenbringt und ein Gespräch erzeugt, das sonst selten entsteht."

Eine Ausstellung als soziale Plastik

In einigen Ausstellungsräumen warten Künstler, die mit den Besuchern sprechen möchten. Joulia Strauss, die in der Sowjetunion im Volk der Mari geboren wurde, hat eine Akademie eingerichtet, in der sie das Wissen indigener Völker vermitteln will. Sie hat kleine Altäre aufgebaut vor denen sie Rituale durchführt, wie Thomas Oberender sagt: "Es gibt so viele Praktiker in unserer Kunstausstellung, so dass Sie in der Ausstellung, wenn Sie sie besuchen, niemals dieselbe Ausstellung wie am Vortag sehen werden. Die Objekte werden vier Wochen am Platz bleiben, aber rundherum ist alles in Veränderung."

In gewisser Weise ist die Ausstellung selbst ein Kunstwerk – eine soziale Plastik, die sich durch Workshops, Performances und Aktionen permanent verändert und das Thema Nachhaltigkeit geschickt auf die Tagesordnung bringt.