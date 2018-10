Im Windkanal der Revolution: Dostojewskis "Dämonen" in München

Die zweite Hauptfigur ist Nicolaj, ein Lebemann von legendärem Ruf, den Pjotr zum neuen Führer ausersehen hat. Nicolaj aber sperrt sich dagegen. Überhaupt spielt Silas Breiding ihn nicht als den Charismatiker, eher als desillusionierten Grübler. Ihm gelingt damit eine der interessanteren Figuren des Abends.

Riesige Windmaschinen rahmen die mit ebenso großen schwarzen Fahnen ausgeflaggte Bühne ein. Regelmäßig schmeißt Felix Hafner sie an. Ist das der "Wind of Change", der in dieser Übergangsgesellschaft weht? Mag sein. Leider kommt der Abend trotzdem nicht recht von der Stelle. Hafner inszeniert den Roman als großes Parolen-Palaver, bei dem einiges proklamiert wird, aber wenig passiert, was einen über die dreistündige Aufführungsdauer in den Bann ziehen würde. Dass die Revolution hier manchmal auch laut ist, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ein laues Lüftchen bleibt.

Wieder am 30. und 31. Oktober im Volkstheater München, weitere Termine