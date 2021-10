Doro Heckelsmüller: Musiktherapeutin und Lauscherin

Wenn Doro Heckelsmüller ein Instrument spielt, dann geht es nicht immer nur um das Hören. Manchmal geht es um eine ganzkörperliche Erfahrung, darum, Musik zu spüren. Sie nennt das "Klangbad". "Wie eine Dusche oder ein Bad. Wie wenn ich ins Wasser gehe, spüre ich das. Ich bin drinnen, ich bin Teil von dem ganzen Klangkosmos," erzählt sie.

Den Körper bespielen

Als Musiktherapeutin arbeitet die Landsbergerin auch mit Psychiatriepatienten und Menschen auf der Palliativstation. Beim "Bespieltwerden" mit der Körpertambura oder beim gemeinsamen Musizieren sollen sie einen Zugang zu ihren Gefühlen finden.

"Für viele Depressive ist das ein Highlight: Einfach genießen können, einfach da sein dürfen, bespielt werden. Es ist vielleicht das Angenommensein – so ein ganz primäres Grundbedürfnis." Doro Heckelsmüller

Und dabei ist jeder Mensch verschieden, erzählt Doro Heckelsmüller. Die einen mögen das Klangbad, andere nicht. Die erreicht sie dann vielleicht mit Trommeln, Metall- oder Holzinstrumenten. Irgendwo sei bei jedem ein Seelenfenster, durch das man ihn erreichen könne und Zugang zu ihm bekomme.

Singing Planet

Zusammen mit der Malerin Ulrike Baier denkt Doro Heckelsmüller über die Rolle des Menschen in der Natur und auf der Welt nach. Aus ihrer Haltung als Musiktherapeutin mit besonderem Talent für das Lauschen entstand ihr Lebensmotto: Singing Planet – Der singende Planet.

"Mir geht es um diese Teilhabe. Darum, dass wir Menschen singen, aber dass wir im Singen den Planeten wahrnehmen, diese Schwingungen, diese Töne von den Vögeln, vom Wasser. Es geht darum, dieses Wahrnehmen zu kultivieren, zu pflegen, und die Resonanzräume zu öffnen." Doro Heckelsmüller

Wer die Stimmen der Natur wahrnimmt, gehe achtsamer mit der Umwelt um. So die Hoffnung bei einem Projekt mit der Ornithologin Beatrix Saadi-Varchmin.

"Olivier Messiaen, dieser große französische Komponist – ein spiritueller Komponist und Musiker – hat das immer wieder betont: Vögel haben alles gefunden oder erfunden, was die Musik heute so bereichert. Das ist Urmusik – man begreift plötzlich etwas von dem Schöpfungsakt, denn letzten Endes wiederholt kein Vogel irgendetwas, er erfindet immer neu." Beatrix Saadi-Varchmin

Erdverbundenheit vieler Religionen

Doro Heckelsmüller fühlt sich keiner speziellen Religion zugehörig. Sie zieht ihren Glauben aus verschiedenen Kulturen, die sie als Weltreisende kennengelernt hat.

Aufgewachsen ist sie katholisch, war aktiv in Kinder- und Kirchenchor und gestaltete Jugendgottesdienste mit. Sie verortete sich selbst immer auf der progressiven Seite, erzählt sie. Nach dem Abitur zog es sie dann hinaus in die Welt, sie lernte in Indien Hinduismus und Buddhismus kennen und reiste nach Amerika, um dort indianische Traditionen und Lieder zu erfahren. Die Erdverbundenheit dabei fasziniert sie besonders.

Mit ihrem selbstkomponierten Lech-Lied mahnt Doro Heckelsmüller die Menschen in Zeiten von Wasserknappheit, besser auf ihre Flüsse zu achten. Doch inspiriert von den amerikanischen Ureinwohnern feiert sie dabei auch die Schönheit der Schöpfung.

