Doris Dörrie hört Corona-Geschichten in der Telefonzelle

Vor der Filmhochschule in München am Bernd-Eichinger-Platz stehen in diesen Tagen zwei Telefonzellen. Die Autorin und Regisseurin Doris Dörrie hat sie zusammen mit ihren Studierenden dort aufgestellt. Jeder kann kommen und seine persönlichen Geschichten aus der ersten Corona-Zeit erzählen, indem er sich in die eine Zelle stellt. In der anderen Telefonzelle stehen Dörrie oder einer der Studierenden und hören zu.

Schreiben besteht zu 80 Prozent aus Zuhören

Aus den erzählten Geschichten werden später Texte entstehen, doch zuerst steht das Zuhören. "Schreiben besteht zu 80 Prozent aus Zuhören" sagt die Autorin.

"Das bringe ich meinen Studenten auch immer wieder bei, mit Empathie zuzuhören, also wirklich zu versuchen, den anderen zu verstehen oder erstmal nur zuzuhören und nicht immer gleich mit der eigenen Geschichte zu antworten. Was wir im Gespräch sehr gerne machen." Doris Dörrie

Den Menschen erst mal Platz zum erzählen geben. Die Idee sei entstanden, als sich viele Menschen beschwerten, aktuell kein Gehör zu finden, erzählt Dörrie: "Es sind eben auch sehr viele Leute, die tatsächlich jetzt richtig gelitten haben und weiter leiden werden. Die nicht wissen, wie es weitergeht, die große Ängste haben, die ihr Geschäft verloren haben, ihre Arbeit verloren haben und Menschen verloren haben."

Doris Dörrie: Jeder kann schreiben

Doris Dörrie ermutigt die Menschen aber nicht nur, ihre Geschichten zu erzählen, sondern sie auch selbst aufzuschreiben. Jeder kann schreiben, ist die Autorin überzeugt. "Und es ist überhaupt nicht so schwer, weil man da nur ein paar Tricks kennen muss", erklärt sie. Man muss einfach nur loslegen, nicht nachdenken, keine Pause machen, sondern einfach zu schreiben beginnen und zehn Minuten lang nicht mehr aufhören.

"Also es ist so ein bisschen wie Sport, wie Joggen: erstmal loslaufen. Dass man seinem eigenen Gehirn zuhört und einfach nur notiert, was einem durchs Gehirn rauscht." Doris Dörrie

Doris Dörrie plädiert außerdem dafür, nicht den Computer, sondern den Stift zur Hand zu nehmen. Die Handschrift sei Ausdruck der Persönlichkeit, sagt sie: "Die gehört zu Ihnen, und niemand sonst hat diese Handschrift. Ich finde es schon interessant, sich nochmal klarzumachen, was das für ein unglaublicher Prozess ist: dass uns Gedanken durch den Kopf gehen und wir sie übersetzen in eine Bewegung, und diese Bewegung geht in die Hand, und wir führen einen Stift über das Papier, und das ist dann unsere Handschrift."

Jedes Leben ist einzigartig und erzählenswert

Das sei ein mentaler Unterschied im Vergleich zum Tippen am Computer, weiß die Expertin. Die Menschen würden andere Dinge schreiben, wenn sie mit der Hand schreiben. Oft hätten die Menschen Zweifel, ob ihre Geschichte überhaupt interessant genug zum Erzählen ist, doch das sei ein Irrtum, ermutigt die Autorin: "Wenn wir kapieren, dass unsere Existenz wirklich einzigartig ist, dass niemand auf der ganzen Welt so ist wie ich selbst und ich versuche, diese Existenz so genau wie möglich zu beschreiben, dann ist das nicht eitel, sondern eine Feier des Lebens und eine Feier, unserer sehr besonderen und sehr einzigartigen Existenz auf diesem Planeten."

Und diese sei ja auch gar nicht so lang, sagt Dörrie. Deshalb sollten wir sie schnell noch aufschreiben, "bevor dann schon wieder alles vorbei ist."