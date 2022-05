Dorfrivalitäten und Männlichkeitsrituale: Bräuche um den Maibaum

Bunt geschmückt, mit Schnitzereien verziert, weiß-blau gestrichen oder ganz "nackert" und naturbelassen - so wird am 1. Mai vielerorts in Bayern der Maibaum aufgestellt - mal mit reiner Muskelkraft, mal mit Hilfe eines Krans. Anschließend feiern Einheimische wie auch Gäste mit Blasmusik und einer zünftigen Brotzeit in geselliger Runde.

Aber auch rund um den Maibaum selbst gibt es die ein oder andere Tradition, dazu kommen wilde Geschichten und so mancher Mythos. Es geht um perfide geplante Maibaumdiebstähle, bärenstarke Frauen in Regensburg-Prüfening und die ganz große Liebe.

Zeichen des Glücks und der Fruchtbarkeit

Der 1. Mai markiert den Anfang des Wonnemonats, in dem das Wetter verspricht, wieder schöner zu werden. Das war früher im landwirtschaftlichen Kalender ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Die Felder wurden bestellt, die Saaten ausgebracht. Es war die Grundlage für ein landwirtschaftlich erfolgreiches und ertragreiches Jahr. Als Zeichen des Glücks, der Fruchtbarkeit und des Gedeihens stellten die Menschen daher den Maibaum auf, so erklärt es Felix Schäffer vom Oberpfälzer Freilandmuseum in Nabburg. "Heutzutage kann man am Sonntag in die Tankstelle oder in den Supermarkt gehen und alles kaufen, was man braucht. Früher, wenn man keine gute Ernte hatte, hatte man wirklich existentielle Probleme", sagt Schäffer.

Mit Muskelkraft in die Höhe

Gemäß dem alten Brauch wird in der Regel also jährlich der Maibaum aufgestellt - und zwar mit reiner Muskelkraft. Dazu wird der Baum von zwei Seiten mit durch Seilen verbundene Holzstämme eingefasst, den sogenannten Schwalben, und mühsam aufgerichtet. Koordiniert wird das Aufstellen von einem Kommandanten. Der trägt viel Verantwortung: Der Baum könnte aus dem Gleichgewicht geraten und umstürzen. Bei einem Gewicht von mehreren Tonnen ist das nicht ungefährlich.

Maibaumaufstellen mit dem Kran

Mittlerweile wird der Maibaum aber - nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen - auch vielerorts mit Maschinen, zum Beispiel einem Kran, aufgestellt. Ein Trend, der sich parallel zur Industrialisierung der Landwirtschaft entwickelte. Mit dem vermehrten Einsatz von Maschinen in der Landwirtschaft wurde auch das Aufstellen des Maibaums vermehrt der Technik überlassen. Es gibt aber Tendenzen hin zu einer Rückbesinnung auf die alte Tradition, so Schäffer. Mancherorts rückt so anstelle des Krans wieder die menschliche Arbeitskraft in den Fokus.

Auch Frauen arbeiten mit

Das Maibaumaufstellen in Bayern ist in der Regel Männersache. So ist es Tradition. Aber für ihren Fortbestand hat sich schon so manche Tradition gewandelt: Im Regensburger Stadtteil Prüfening zum Beispiel stemmen mittlerweile auch Frauen den tonnenschweren Maibaum in die Höhe. Ein Bruch mit einem uralten Ritual, der damals für Aufsehen sorgte. Seitdem sind viele Jahre ins Land gezogen und die Frauen in Regensburg-Prüfening nahmen immer wieder die Schwalben in die Hand.

Maibaum-Raub: Wettstreit der Dörfer

Eine Tradition rund um den Maibaum geht dem eigentlichen Festakt sogar zeitlich voraus: Der Maibaum-Raub. Eine perfide Nacht-und-Nebel-Aktion, bei der benachbarte Gemeinden versuchen, sich gegenseitig den geschlagenen Maibaum abzuluchsen – und zwar ohne, dass es die jeweils andere Partie mitbekommt. "Früher war das Dorf noch viel mehr der zentrale Dreh- und Angelpunkt und natürlich auch die entsprechende Rivalität zwischen den Dörfern", erklärt Schäffer vom Freilandmuseum Oberpfalz, "auf der einen Seite mochte man sich, auf der anderen Seite wurde immer ein bisschen ‚ghaggelt‘." Um also das Nachbardorf zu triezen, galt es, deren frisch geschlagenen Maibaum aus dem Dorf zu befördern. Zurück gab es den Maibaum nur gegen eine Auslöse, meist in Form einer zünftigen Brotzeit. Dann wurde miteinander gefeiert.

Die Tradition hat Fortbestand: Wie verschiedene Medien berichteten, musste kürzlich die Stadt Deggendorf feststellen, dass ihr stattlich blau-weiß gestrichener Maibaum offenbar geraubt wurde. Gegen eine Auslöse wurde der Baum wieder zurückgegeben. Dem Maifest in Deggendorf stand somit nichts mehr im Wege.

Spaß mit Regeln

Beim Maibaum-Raub gilt es aber Regeln zu beachten. Zuvorderst: Wenn der Maibaum erst mal steht, darf er nicht mehr geraubt werden. Den Maibaum in irgendeiner Art und Weise zu beschädigen, ist ebenso tabu. Und: Der Maibaum-Klau muss unbemerkt vonstattengehen. Gar nicht so einfach, denn viele Gemeinden richten extra für den Fall eines Raubversuchs eine sogenannte Maibaumwache ein, Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, die den Maibaum rund um die Uhr beschützen. Ertappen sie die Räuber auf frischer Tat, bleibt der Baum im Dorf.

Frühlingsgefühle mit Liebesmaien

Und dann gibt es noch die romantische Seite der Maitradition: Die Liebesmaien. Junge Männer schlagen dazu junge Birken und stellen sie ihrer Angebeteten als Liebesbeweis in der Nacht zum ersten Mai vors Haus. Die Birken sind oftmals festlich mit buntem Krepp-Papier geschmückt. Das Besondere dabei ist, erklärt Schäffer, "wenn die Verehrung an die Angebetete noch gar nicht offiziell ist. Dann steht da auf einmal ein Maibaum und man weiß gar nicht woher." Ein Ratespiel beginnt. Wer könnte wohl der heimliche Verehrer sein?

Auch diese Tradition wird bis heute in manchen Orten Bayerns gelebt, so zum Beispiel in Roding im Oberpfälzer Landkreis Cham. Felix Schäffer kann das bezeugen. Er selbst stammt aus der Kleinstadt und kennt sich deshalb besonders gut mit Liebesmaien aus: "Ich habe es nämlich selber einige Jahre lang gemacht, immer am gleichen Haus", schmunzelt Schäffer. Mit Erfolg: Seit fünf Jahren ist Felix Schäffer nun schon glücklich verheiratet und hat gemeinsam mit seiner Frau eine kleine Tochter.