Dorf in großer Unruhe: STOA169 in Polling entzweit Bürger

STOA169, eine Zeitkapsel in der Landschaft – wie die Walhalla über Regensburg oder die Ruhmeshalle an der Münchner Theresienwiese. Die Künstler kommen zu sehr unterschiedlichen Lösungen. Innen sind alle Säulen aus der gleichen Betonbasis. Die Kunst wird darum herumgewickelt. Tonnenschwerer Stahl von Sean Scully. Harzduft von Daniel Spoerri. Ein nach Medizinprobe aussehendes Motiv bei Karin Kneffel: "Es perlt und ist jetzt auf einmal, was ich ganz schön finde, weil ich es ja in der Fläche gemalt habe – das war dann eigentlich immer so ein imaginärer Raum mit Tropfen drin – und jetzt ist es fast zu so einem Reagenzglas geworden. Das fand ich ganz schön. Nichts Medizinisches, obwohl wir ja gerade alle irgendwas suchen. Also schon – musst ich da auch in dem Moment dran denken."

"Wir leben in einer Welt der Zerstörung"

Bei Achim Freyer, Opernregisseur und Maler, verschränken sich Plexiglas-Flächen und wilde Acrylmalerei zu einer weiteren Symbolik: "Und das nenne ich Integration, weil die fertigen Bilder wieder ihre Zerstörung erfahren. Wir leben in einer Welt der Zerstörung. Unglaublich. Und müssen uns schützen und retten davor. Und ich versuche zu integrieren, das Abgebrochene, das Zersprengte zu komponieren, nicht unbedingt als verschlossenes, sondern als öffnendes Element, indem die Zwischenräume, die dadurch entstehen und die Kontakte, die man nicht berechnen kann vorher, neue Aspekte des Bildnerischen schaffen."

Viele Arbeiten würden, wie die von Achim Freyer, noch ganze Seminare der Kunstbetrachtung ermöglichen. Erwähnt sei noch, dass der Kunsttempel Felicitas Betz, die bis März Bürgermeisterin von Polling gewesen ist, wohl bei der Kommunalwahl 2020 das Amt gekostet hat. Mit einer Stimme Unterschied ist sie ihrem Mitbewerber unterlegen.

Dorf ist in sehr großer Unruhe

Die STOA169 war der Bevölkerung als privates Bauprojekt wohl zu spät vermittelt worden, meint Betz heute: "Also es ist mit Sicherheit so gewesen, dass dieses wunderbare Kunstprojekt, bei dem ich sehr dankbar bin, dass ich Bestandteil sein durfte, das Dorf in gewisser Hinsicht in sehr große Unruhe versetzt hat und bei der Wahl mitentscheidend war. Es war nicht alleine entscheidend, aber es war mitentscheidend. Wobei es weniger der Inhalt ist, sondern der Standpunkt, die Frage der Genehmigung, die Zuwegung. Gib's da Parkplätze, und so weiter und sofort. Also mehr dieser ganze, bürokratische Außenbereich, der war also mehr das Kritische, wo die Bürger dann gesagt haben, na ja, gut, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen?"

Warum muss ich da jetzt an die Schwierigkeiten denken, die Ludwig II. mit den Finanzbehörden hatte?