Donbass: Russische Presse warnt vor "Verdauungsproblemen"

Putin persönlich unterschrieb ein Dekret, wonach interessierte Bürger in den ukrainischen Gebieten, die Russland erobert hat, in einem "vereinfachten Verfahren" die russische Staatsbürgerschaft beantragen können. Erste Büros haben schon geöffnet, offenbar will Moskau großzügig Pässe verteilen. Wohl um die "Begeisterung" zu fördern, hieß es vom stellvertretenden Polizeichef in der eroberten Region Saporoschje: "Die Menschen behalten alle Rechte in Bezug auf den bestehenden Staat Ukraine und erhalten zusätzlich alle Rechte eines Bürgers der Russischen Föderation."

Wurde noch vor Wochen damit gerechnet, dass der Kreml "Volksabstimmungen" plant, um seine Gebietsgewinne zu sichern, gehen Beobachter jetzt von "rechtlich vereinfachten" Lösungen aus. Mit anderen Worten: Moskau bereitet sich darauf vor, alle eroberten Regionen möglichst schnell und ohne viel Aufhebens zu annektieren.

Zweifel am "trägen Staatsapparat"

Doch es gibt ernsthafte Zweifel, ob das gelingt. Die "Nesawissimaja Gaseta", die für ihre Skepsis hinsichtlich der Kreml-Propaganda bekannt ist, glaubt nicht, dass Putin und dessen Getreue sich ausreichend klargemacht haben, welche Probleme sie sich einhandeln: "Generell ist zu bezweifeln, dass der träge Staatsapparat die Herausforderungen bewältigen wird – und das politische System der Russischen Föderation könnte aufgrund der großen Masse eigensinniger ukrainischer Wähler Verdauungsstörungen bekommen."

Offenbar habe sich Moskau gesagt, dass "Volksabstimmungen" sowieso von niemandem außerhalb Russlands anerkannt würden, dann könne man sie auch gleich bleiben lassen: "Es scheint, dass sich der Kreml im Rahmen der Sonderoperation für einfache Lösungen nicht mehr schämt." Diese Formulierung erinnert stark an das deutsche Sprichwort "Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert". Es könne jedoch auch sein, dass den Verantwortlichen "von unten" signalisiert worden sei, dass "ernsthafte Zweifel" daran bestünden, eine Wahl zu organisieren und durchzuführen.

Was passiert mit "nicht loyalen Gruppen"?

Möglicherweise weiche Putin auf das Mittel einer "umfassenden Meinungsumfrage" aus, um die Fassade zu wahren: "Gleichzeitig scheint der Kreml wie üblich nur ganz allgemein darüber nachzudenken, was als nächstes passieren wird – nach der einen oder anderen Form der Übernahme neuer Gebiete." Wenn nämlich rund 5,5 Millionen neue Einwohner aus Cherson und dem Donbass nach Russland eingebürgert würden, entspreche das "mindestens einem Dutzend neuer Wahlkreise", die entweder die Zahl der Parlamentssitze vermehrten, oder die bereits vorhandenen entsprechend reduzierten.

"Es wird auch ein Problem bei der Personenzählung geben, die eingebürgert werden: Verlässt man sich auf die ukrainischen Standesämter oder zählt man selbst nach? Welcher Zeitpunkt soll dann gelten, der Beginn der Sonderaktion oder deren Ende? Und was muss mit offensichtlich nicht loyalen Gruppen der Wählerschaft passieren, vor allem der städtischen Bevölkerung? Wollen sie die so weit wie möglich loswerden oder hart unterdrücken?"

"Russland hat eigentlich genug Territorien"

Die "Nesawissimaja Gaseta" fragt sich grundsätzlich, warum Putin überhaupt so versessen auf die Annexion neuer Gebiete ist: "Acht Jahre lang warf die staatliche Propaganda Kiew ständig vor, dass die Ukraine den Donbass nur beanspruche, weil es ihr um das Territorium gehe, nicht um die Menschen. Moskau scheint sich jetzt in einer ähnlichen Situation zu befinden. Eigentlich benötigt Russland für seine Entwicklung zu einem modernen Staat Menschen dringender als Territorien, die sind ausreichend vorhanden. Aber wenn es ausschließlich um geopolitische Machtspiele geht, dann ist natürlich das Gegenteil der Fall."

"Ukraine ist eine innerrussische Angelegenheit"

Den Gedanken an eine "neutrale" Ukraine als Pufferstaat zwischen West und Ost, wie sie Henry Kissinger vorschwebt, hat Moskau offenkundig aufgegeben. Jedenfalls heißt es in der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Jetzt kann von einer Neutralität keine Rede mehr sein, einfach deshalb, weil Russland seine historische Einheit zurückgewinnt und das Problem der Ukraine (das heißt Klein- und Neurussland) zu einer inneren Angelegenheit unseres Volkes wird."

Der Westen könne zwar "mit aller Macht versuchen", sich einzumischen und diesen Prozess "zu verzögern": "Aber früher oder später wird er sich mit der Realität abfinden und das Unvermeidliche einräumen müssen: Ein weiterer Versuch, die Grenzen Europas und der russischen Welt zu revidieren, ist gescheitert - genau wie alle vorherigen."

"Fremde Werte, fremde Feiertagen und Helden"

Den Propagandisten Moskaus ist es wichtig, die unabhängige Ukraine als "vorübergehendes" Phänomen hinzustellen. Der "Leiter" der von keinem Land außer Russland anerkannten "Volksrepublik Donezk", Denis Pushilin, behauptete, die Einwohner in den eroberten Gebieten könnten jetzt endlich wieder "sie selbst" sein. Der Ukraine warf er "Gehirnwäsche" vor, die Besetzung durch russische Truppen stelle quasi wieder den Naturzustand her: "Das heißt, das ist nichts Künstliches und von außen Aufgezwungenes, wie es die Ukraine seit vielen Jahren versuchte, die uns fremde Werte, fremde Feiertage und fremde Helden aufzwingen wollte."