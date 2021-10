Donaueschingen decolonized: 100 Jahre Donaueschinger Musiktage

Ja, es existiert noch, das Selbstverständnis, wonach Donaueschingen der Nabel der zeitgenössischen Musikwelt ist. Man hört es so oder so ähnlich in den üblichen Festreden und Pressestatements, aber auch auf der Straße, in den Geschäften, unter der Einwohnerschaft.

Keine Nabelschau im Nabel der Welt

Zur reinen Nabelschau wurde sie dennoch nicht, die diesjährige Ausgabe. Trotz Jubiläum wenig Rückblick. Zum Glück. Da ist Björn Gottstein dann doch zu sehr Traditionalist. Er habe lange darüber nachgedacht, wie es überhaupt möglich sei, den Blick in die Vergangenheit zu richten, wenn es doch zur Identität des Festivals gehöre, in die Zukunft zu schauen, erzählt der Leiter der Musiktage im Pressegespräch. "Und letztlich war die Antwort die, dass das Festival weiter nach vorne schauen muss!"

Wobei sich beides gar nicht ausschließen muss. Das zeigt das Projekt, das dieses Jahr im Zentrum der Musiktage stand. Koordiniert hat es die Musikwissenschaftlerin Katja Heldt, die zusammen mit ihrem Team durchaus den Rückblick wagte. Etwa neunzig Prozent der in den letzten hundert Jahren in Donaueschingen aufgeführten Stücke stammten von weißen Europäern, betont Heldt. "Hier wird einfach nicht repräsentiert, was weltweit im Namen der zeitgenössischen Musik stattfindet. Und wenn ein Festival das für sich beansprucht, finde ich es nur Ordnung, sich auch umzuschauen und Leute einzuladen. Es ist eine Bereicherung, wenn man mal in die Welt hinausschaut."

Donaueschingen Global

Bis jetzt war Donaueschingen also viel Nabel und wenig Welt. 'Dekolonisiert euch!' – Diese Forderung, die die klassische Musik im Vergleich zu anderen Künsten ja relativ spät erreicht hat, ist mittlerweile jedoch auch im Schwarzwald angekommen. Und zwar mit Ansage. Unter dem Stichwort 'Donaueschingen Global' stand in diesem Jahr vor allem zeitgenössische Musik aus Afrika, Asien, dem mittleren Osten und Lateinamerika im Fokus.

Darunter auch das bolivianische Ensamble Maleza, das einen so samtigen wie nachhaltigen Eindruck hinterließ. Ein Auftritt im Zärtlichkeitsrausch: Was klingt wie flehende Faultiere, sind tatsächlich Blockflöten aus den Anden. Das Ensemble kombiniert indigene mit klassischen Instrumenten und kreiert so einen Sound, den man in Händen halten möchte wie ein neugeborenes Küken: So sanft, so weich und so noch nie gehört.