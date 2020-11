Sender "Newsmax" erteilt Donald Trumps TV-Plänen eine Abfuhr

Doch Gründer Christopher Ruddy erteilte solchen Plänen, wenn es sie denn tatsächlich gab, im Gespräch mit dem Fachblatt "Variety" bereits eine klare Absage: "Newsmax wird niemals zu 'Trump TV' werden", so der Eigentümer: "Wir haben uns immer als unabhängige Nachrichten-Agentur gesehen und mit dieser Mission wollen wir weitermachen. Aber wir sind offen dafür – Trump wird ja eine politische und mediale Kraft bleiben –, mit ihm über eine wöchentliche Show zu sprechen." Zwar gebe es in jüngster Zeit Kaufinteresse von "Investoren, Investmentbanken und strategischen Akteuren", er habe derzeit jedoch nicht die Absicht zu verkaufen, so Ruddy. Stattdessen will er nach eigener Aussage innerhalb der nächsten zwölf Monate "Fox News" übernehmen – was Trump zweifellos sehr begrüßen würde.

Mit "Newsmax" geht es steil bergauf

Kontakte zum mutmaßlichen Mittelsmann Thomas Hicks bestätigte Ruddy jedoch freimütig: "Ich habe mit ihm hin und wieder in den letzten drei Jahren gesprochen, weil wir in denselben politischen und gesellschaftlichen Kreisen unterwegs sind. Da ist es nicht ungewöhnlich, sich zu unterhalten." Zu den zweifelhaften Mitarbeitern und Interviewpartnern von "Newsmax" gehören diverse Verschwörungstheoretiker und Ex-Mitarbeiter des Weißen Hauses, wie der im Juli 2017 geschasste Sprecher Sean Spicer.

Ruddy und Trump kennen sich seit über zwanzig Jahren, der Sender-Chef ist seit langer Zeit Mitglied im exklusiven "Mar-a-Lago"-Club des US-Präsidenten in Florida und geht im Weißen Haus ein und aus. Über Trump sagte Ruddy, der "Newsmax" 1998 gründete, einmal: "Das ist ein Kerl, der sich seine eigenen Gedanken macht, niemand sagt ihm, was er zu tun hat."

Was die Quoten angeht, ist "Newsmax" seit der Wahl im Aufwind. Schalteten in der Wahlnacht nur 182.000 Zuschauer ein, geht es seitdem steil bergauf. In der letzten Woche waren es schon eine Million, die die Hauptsendezeit mitverfolgten. Christopher Ruddy glaubt, dass sein Sender einen entscheidenden Vorteil hat: Er setzt auf eine Smartphone-App und Breitband-Kabel, beides kostenlos, während Fox einzelne Fenster zahlenden Abonnenten vorbehält.