"Donald raucht am Spielfeldrand": Setzt Putin auf Sieg?

"Könnte sein, dass sie alles hinauszögern", vermutete Donald Trump in einem Interview mit dem US-Sender "Newsmax", was Russlands Einstellung zu den Waffenstillstandsverhandlungen betrifft. Er sei sich allerdings diesbezüglich "nicht sicher". Zwar fielen in der Ukraine keine amerikanischen Soldaten, so Trump, aber der Konflikt sei ihm gleichwohl nicht egal: "Ich sehe die Bilder von den Schlachtfeldern und möchte sie eigentlich ausblenden. Überall dort sind Arme, Beine und Köpfe verstreut. Die Waffen sind albern. Drohnen sind jetzt eine große Sache. Ich will einfach nur, dass das aufhört."

"Putins Strategie ist vernünftig"

Moskauer Propagandisten wären offenbar erleichtert, wenn Putin tatsächlich auf eine Verzögerungstaktik setzt, wie viele vermuten: "Es macht absolut Sinn. Putins Strategie ist vernünftig, wenn es denn eine solche ist", schrieb der kremlnahe Politologe Sergei Markow. Er hielt einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer ohnehin für "sinnlos", weil dort sowieso weitgehend Normalität herrsche und die Ukraine gar keine Marine mehr habe.

Nationalist Igor Skurlatow (524.000 Follower) schimpfte, die russischen Unterhändler, die in die saudi-arabische Hauptstadt Riad gereist seien ("alle über 70"), hätten gar keine Vollmachten gehabt, die "Spezialoperation" als solche zu diskutieren. Es sei "abscheulich und falsch" von "Verhandlungen" zu sprechen.

"Sie verarschen uns"

Der Kreml tappe permanent in die "Fallen" von Trump "wie in Kuhfladen": "Manchmal aus Unerfahrenheit und manchmal aus rasender, absichtlicher Lust an schizophrener Ekstase. Auf jeden Fall ist der Gesamteindruck vulgär und ekelhaft. Sie verarschen uns." Trump sei zwar weder Franklin D. Roosevelt, noch Ronald Reagan, aber auch er versuche, den Kreml mit "billigen Taschenspielertricks für Trottel" übers Ohr zu hauen.

Beobachter Andrei Nikulin verwies darauf, dass Trump wie üblich von einem sehr wohlmeinenden, konservativen Journalisten befragt worden sei: "Selbst in diesem Umfeld herrscht das Gefühl vor, dass es Russland ist, das die Zügel in der Hand hält, nicht die Ukraine."

Verweis auf Napoleons 100 Tage

Für die propagandistische Nachrichtenagentur RIA Nowosti beschwor Alexander Jakowenko den "Sieg über den Westen", die Geschichte sei auf Seiten Russlands, es breche jetzt die "Zeit der russischen Zivilisation" an. Die Lage der Ukraine verglich er mit der von Napoleon, der nach seiner ersten Absetzung und Verbannung auf die Insel Elba abermals für 100 Tage die Macht an sich riss und erst bei Waterloo endgültig besiegt wurde.

"Ein besiegtes Land, ein gescheiterter Staat, muss handfeste Garantien dafür geben, dass seine Politiker und Streitkräfte nicht im Handumdrehen ihre Ansicht ändern und erneut eine Bedrohung für ihre Nachbarn und den gesamten Kontinent darstellen", so Jakowenko.