Da waren Sie schon in gesetztem Alter. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt: Wie fängt so etwas an?

Gesammelt habe ich schon als kleines Kind. Weinetiketten, Streichholzschachteln, Briefmarken. Und irgendwann im Jugendalter ist die Freude an den Zeichentrickfilmen, speziell an den Disney-Filmen, größer geworden. Und dann habe ich angefangen, alles weiter zu sammeln – selbst Mickymaus hab ich mal gesammelt, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Das ist ein schwarzer Punkt in meinem Leben. Zuerst sammelt man natürlich die Hefte, dann möchte man noch ein bisschen Merchandising dazu und die Figuren um sich herumhaben. Und so wächst das immer weiter. Dann, 1994, habe ich mich speziell darauf gestürzt und hab nach Möglichkeit jeden Flohmarkt heimgesucht, jedes Geschäft – auch im Ausland. Da ist es also extrem geworden.

Könnten Sie den Antrieb dahinter beschreiben? 1994 – das war vor 25 Jahren, da waren Sie wahrscheinlich Mitte 30 …

40, an meinem 40. Geburtstag war ich in Hamburg und habe da die Zeitschrift in die Hand gekriegt, und da ging es dann los.

Lag das auch an der Figur Donald?

Donald war schon immer meine Lieblingsfigur. Gerade in den Zeichentrickfilmen: Wenn Donald aktiv war, war halt was los. Donald hat die Filme actionreich gestaltet. Man konnte sich an seinem Scheitern erfreuen. Er hat seine Gefühle ausgelebt. Es war einfach mehr Aktion im Film, als wäre nur Mickey Mouse dabei gewesen.

Jetzt kann man sagen: Das genießt man, man findet das lustig. Aber da ist ja dann noch ein großer Schritt zu sagen: Ich widme dem einen großen Teil meines Lebens …

Gut, für uns Donaldisten existiert Entenhausen ja und die Welt ist zu erforschen. Wenn man die Berichte so richtig durchliest, sieht man in Entenhausen viele Entwicklungen, die es auch bei uns gibt, und man kann daraus Konsequenz ziehen: Wie ist es in Entenhausen ausgegangen? Kann man da eventuell irgendetwas beeinflussen? Insoweit ist für uns Entenhausen auch Vorbild und Mahnung, und deshalb lohnt es sich tatsächlich, das gründlich zu erforschen.

Gibt es da interessante aktuelle Zusammenhänge, die Sie jetzt bei der Ausstellung auch zeigen können – anhand von Sammlerstücken?

Nein, davon sind wir nicht ausgegangen, sondern einfach von den Schätzen der Sammlung, dass wir zeigen, was so alles im Fundus liegt. Und da geht es querbeet von einfachen, billigen Bildern bis zu hochwertigen Bildern, Figuren unterschiedlichster Art. Das ist ein Querschnitt.