Don Winslows neue Roman-Trilogie könnte seine letzte sein

Mit "City On Fire" schreibt Don Winslow zum ersten Mal über Rhode Island, den kleinsten US-Bundesstaat in Neuengland, die Gegend, in der er aufgewachsen ist. Über den Strand, den er nach dem Begräbnis seines Vaters entlang ging, über den Menschenschlag. Sein Thriller über einen Kampf zwischen einer irischen und einer italienischen Mafiabande setzt Mitte der 80er Jahre ein. Dass die Hauptfiguren seines Romans in etwa im selben Alter sind wie damals der Autor war für Don Winslow aber nicht der eigentliche Grund, seinen Roman so weit in der Vergangenheit spielen zu lassen: "Der Grund war, dass die 80er eine Zeit des Niedergangs der organisierten Kriminalität waren", sagt Don Winslow. "Und ich fand es schon immer interessant, über das Ende solcher Entwicklungen zu schreiben. Denn dann sind die Kämpfe viel bösartiger. Eigentlich würde man denken, wenn es mehr zu gewinnen gibt, wären die Kämpfe härter, aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn es weniger gibt, werden die Kämpfe härter, denn die Leute sind verzweifelter."

Verzweifelte Verteilungskämpfe

Und sie werden auch in Don Winslows neuem Roman immer verzweifelter, denn das vorher beschauliche Leben, in dem irische und italienische Mafiabanden ihre Einflussgebiete untereinander aufgeteilt hatten, kippt. Da sind Animositäten und Beleidigungen im Spiel, Liebeshändel und eine schöne Frau spielen eine Rolle, aber auch, dass die illegalen Aktivitäten nicht mehr genug einbringen. Gleichzeitig spiegelt der Roman aber auch einen Teil der Geschichte der USA wieder. "Die Geschichte Amerikas ist die Geschichte seiner Immigration", sagt Don Winslow. "Dieses Buch erzählt im Wesentlichen die Geschichte der Iren und der Italiener. Die Iren kamen Mitte des 19. Jahrhunderts, waren nicht willkommen. Keiner wollte sie. Die Italiener kamen um die Wende zum 20. Jahrhundert. Da war es ähnlich, nur schlimmer, weil sie kein Englisch sprachen. Iren und Italiener mussten kämpfen, um einen Platz in unserem Land zu finden – und ich betone ausdrücklich, das die meisten das mit harter, ehrlicher Arbeit taten, aber es gab auch die, die kriminellen Methoden anwandten, und von denen handelt mein Buch."

Auftakt einer klassischen Trilogie im Stil Homers

Aber Don Winslows neuer Thriller ist viel mehr als die unglaublich spannende Beschreibung des Kampfs zweier Mafia-Clans. Er ist der Beginn einer Trilogie und er ist im wahrsten Sinn des Wortes eine klassische Tragödie, denn, wie Winslow im Interview verrät: "City On Fire“ ist also eine Art Nacherzählung von Homers "Ilias" – und für die nächsten beiden Bände seiner Trilogie hat Winslow Vergils "Aeneis" und Homers "Odyssee" als Blaupause genommen. Allerdings muss man schon sehr versiert in den Klassikern sein, um in den Auseinandersetzungen der Mafia-Clans den Kampf um Troja wiederzuerkennen. Obwohl bisher nur der erste Band veröffentlicht ist, hat Winslow die Trilogie bereits fertig.

Twitter-Mobilmachung gegen Donald Trump

Es werden seine letzten Bücher sein, sagt er. Und da er fest damit rechnet, dass Donald Trump ein weiteres Mal als Präsidentschaftskandidat antreten wird, will er seine Arbeit als politischer Lobbyist künftig noch intensivieren: "In den letzten fünf Jahren war ich schon sehr aktiv in den sozialen Medien und habe mit meinem Partner Shane Salerno Videos gedreht, die inzwischen 250 Million Mal angesehen wurden“ - so Don Winslow. "Ich habe eine Million Follower auf Twitter. Ich werde auch weiterhin soziale Medien und Videos nutzen, um mich gegen fatale Entwicklungen zu stellen, um für die richtigen Kandidaten für politische Ämter zu werben und gegen die falschen zu agitieren."

Don Winslows erster Teil seiner Trilogie, der Roman "City On Fire" in der Übersetzung von Conny Lösch ist gerade bei HarperCollins erschienen.