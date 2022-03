"Don’t Say Gay"-Gesetz in Florida: Disney-Konzern unter Druck

Manchmal ist Schweigen eben nicht "Gold", wie gerade der Disney-Konzern in den USA erfahren muss: Dort hatte sich der Vorstandschef des Unternehmens, Bob Chapek, zunächst geweigert, zu einem umstrittenen Gesetzesvorhaben in Florida klar Stellung zu beziehen – der sogenannten "Don’t Say Gay"-Gesetzgebung, und damit den Zorn vieler Bürgerinnen und Bürger, der LGBTQ -Community und vieler Angestellten des Unternehmens auf sich gezogen.

Das höchst umstrittene und landesweit kontrovers diskutierte Gesetzesvorhaben würde in Kindergärten und an Schulen des US-Bundesstaates bis zur dritten Jahrgangsstufe verbieten, dass es Diskussionen über sexuelle Orientierungen und Geschlechteridentität gibt. Unterricht in diesen Themengebieten wäre in höheren Klassen auch nur dann erlaubt, wenn er altersgerecht oder der Entwicklung der Kinder angemessen wäre. Eine eher vage Definition. Eltern betroffener Schüler könnten zudem klagen, wenn sie einen Verstoß dagegen sehen.

Nur der Ex-Disney-Chef kritisierte zunächst "Don’t Say Gay"

"Don’t Say Gay“ wurde bereits am 24. Februar durch das Repräsentantenhaus in Florida verabschiedet. Einen Tag danach äußerte sich der ehemalige Disney-Chef Robert Iger kritisch auf Twitter. Ein solches Gesetz würde junge LGBTQ-Menschen "in Gefahr" bringen.

Im Disney-Konzern gab es, so berichtet die New York Times, seitdem Drück auf den aktuellen Chef, sich auch entsprechend zu positionieren, zumal Disney gut 80.000 Personen in dem Bundesstaat beschäftigt und zu den einflussreichsten Unternehmen in dem Bundesstaat zählt. Auch Angestellte in mehreren Unternehmensteilen, etwa bei Lucasfilm in San Francisco oder Walt Disney World in Florida, hätten sich mittlerweile bei ihren Vorgesetzen deswegen beschwert, so der Bericht der New York Times weiter .