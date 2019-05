Feuerlinie der Fantasie: Massenets "Don Quichotte" in Berlin

Ganz so übergeschnappt wie der spanische Don Quichotte ist der französische nicht. Während sich der berühmte Ritter von der traurigen Gestalt in der satirischen Romanvorlage von 1605 so ziemlich alles nur einbildet und dabei übrigens auch jede Menge Schaden anrichtet, kommt er in der Oper von Jules Massenet wesentlich umgänglicher daher. Er hat sogar ziemlich lichte Momente, denn hier gibt es seine geliebte Dulcinea wirklich, während sie im Original ja eine derbe Bauerstochter ist, die niemals persönlich auftritt und immer nur aus der Ferne angehimmelt wird.

Poetischer Schwanengesang

Im Untertitel nannte der Vielschreiber Massenet - er verfasste mehr als zwei Dutzend Opern - sein Werk eine "heroische Komödie", was eigentlich beides nicht stimmt, denn es geht weder heldenhaft, noch komisch zu. Vielmehr ist es ein poetischer Schwanengesang über einen unternehmungslustigen Mann, der in den Sonnenuntergang reitet. Direkte Vorlage von Massenet war dabei keineswegs der dickleibige Roman von Miguel de Cervantes, sondern ein längst vergessenes Drama von Jacques Le Lorrain. Klar, auch dieser Don Quichotte kämpft gegen Windmühlen und Räuber, auch er ist etwas schrullig, aber er holt sich eben auch eine gehörige Abfuhr von Dulcinea, die ihn nicht heiraten will, obwohl er ihr die gestohlene Perlenkette zu Füßen legt. Da bricht ihm verständlicher Weise das Herz.