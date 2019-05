Da hoppelt die Bunny-Parade: "Don Pasquale" in Augsburg

Ja, auch im Beziehungsverkehr gibt es Unfälle. Der vermögende Don Pasquale zum Beispiel wird von seinen eigenen erotischen Fantasien überfahren. Vermutlich waren die heißen Gedanken mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, so dass der Mann ihnen nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, er ist ja immerhin schon reife 58. So ähnlich sieht es offenbar die Regisseurin Corinna von Rad. Sie zeigte Gaetano Donizettis schwungvolle Komödie in Augsburg als grellbunte Bunny-Parade, ein Gehoppel von Häschen, wie sie aus ganz alten Playboy-Zeiten bekannt, aber in Zeiten von Metoo längst nicht mehr beliebt sind. Ein stattlicher Rammler übrigens tritt auch auf.

Hat die Oper "keine Message"?

Hat das dieser Don Pasquale wirklich verdient? Der Herr will ja eigentlich gar nicht heiraten, sondern sich lediglich an seinem Neffen rächen, weil der unbedingt eine Frau ohne Geld ehelichen will. Also will ihm der Onkel vormachen, wie so was richtig geht, eine Braut angeln, und der so gerissene wie drogensüchtige Doktor Malatesta nutzt das natürlich für eine gehörige Intrige aus. Don Pasquale wird ein vermeintliches Traumweib präsentiert, eine Schönheit in Hot Pants, die sich dann allerdings als so eigensinnig und kostspielig erweist, dass der leidgeprüfte und ruhebedürftige Mann froh ist, als er sie wieder los ist.