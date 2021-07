Archaische Urgewalt: "Don Giovanni" begeistert in Salzburg

Inszenierung einer Bilderflut

Davide Luciano verleiht seinem Don Giovanni bei dieser Salzburger Festspiel-Aufführung die ganze wohltönende Kraft seiner baritonalen Verve und zeigt dabei ebenso die zerstörerische Unausweichlichkeit dieser Figur wie auch ihre fast kosmische Einsamkeit. Dabei hat die Regie seinen Giovanni in eine fast spiegelbildliche Gemeinsamkeit mit der Dienerfigur Leporello von Vito Priante geführt, der seinem ungleichen Gleichnis weder darstellerisch noch stimmlich nachsteht. Ist diese Spiegelbildlichkeit bei Mozart ohnehin angelegt, so arbeitet Romeo Castellucci auch sonst in dieser in ihrer Bilderflut herausfordernd überfordernden Inszenierung immer wieder mit Verdoppelungen, die gerade auch die Don Giovanni ausgelieferten Frauenfiguren in barbrüstigen Doubles in ihrer ganzen Ambivalenz zeigen.

Zugleich bekommen all die von Don Giovanni an seinem rastlosen Weg Gelassenen nun im Großen Festspielhaus Gestalt und Gesicht in 150 Salzburgerinnen, die sich mal alle gemeinsam als Cluster wie ein zu schwerer Erinnerungsmantel an Don Giovanni hängen, mal als schwarze Erinnyen den Friedhof umstellen oder sich mit der überwältigenden Nadezhda Pavlova als Donna Anna zur Schwesternschaft vereinen.