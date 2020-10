Warum der neue Don DeLillo sich liest sich wie Botho Strauß

Man stelle sich vor: der Bildschirm bleibt schwarz. "Was versteckt der vor uns?", fragt eine Stimme. Sie gehört Martin Dekker, einem jungen Physiker, der zwanghaft, "rund um die Uhr" aus Albert Einsteins "Manuskript aus dem Jahre 1912" zitiert – und einmal auch James Joyce. "Wie es aussieht, sind alle Bildschirme geleert, überall. Was bleibt uns zum Sehen, Hören, Fühlen?" Eine "globale Stille" ist eingetreten, urplötzlich, im Jahr 2022. Der Datenfluss ist nicht nur ins Stocken geraten, er ist gestoppt, stillgelegt. Die "Internetsüchtigen", sonst "schier aufgefressen von ihrem Gerät", können nicht mehr wie gewohnt auf ihre Telefone starren, die sind alle aus. Eine Dichterin, Tessa Berens, gerade noch hat sie die Notlandung eines Flugzeugs überlebt, gießt ihr Daseinsgefühl in Lyrismen wie die Wendung: "in einer taumelnden Leere".

Kaskade der Substantive

"Wir werden zombiefiziert ... Wir werden verspatzenhirnt", heißt es da dann irgendwo und an anderer Stelle: "Leute schauen, aber was sehen sie?" Was sich liest, wie eine kulturkritische Phantasie von Botho Strauß, ist in Wahrheit ein Büchlein von Don DeLillo. Und wäre es nicht so unwahrscheinlich, dann könnte man vermuten, dass dem 83-jährigen Amerikaner die Idee zu seinem jüngsten – nun ja – Roman bei der Lektüre seines 75-jährigen deutschen Kollegen gekommen ist. Schreibt Botho Strauß doch in seinen unlängst veröffentlichten "Sprengseln": "Ich möchte fest daran glauben, dass die panmediale Herrschaft eines Tages zusammenbricht wie jede übermäßige Herrschaft vor ihr." Für Strauß besteht bekanntlich das Skandalon darin, dass wir uns "einem digitalen Peloros, einem Ungeheuer an Geist unterwerfen, einer Hypostase der allgewaltigen Kommunikation, einem herkunftslosen Tyrannen, einem emergenten Phantom, einer von allen gezeugten leiblosen Bestie." In ihrem raunend-untergangslustigen Tonfall liegen Strauß und DeLillo sehr nah beieinander.

Es ist – im Kleinformat eines schmalen, 106-seitigen Werks – der ganz große "Weltuntergangsfilm", den Don DeLillo hier auf die Leinwand unserer Imagination zaubern möchte. Allein, der Versuch scheitert kläglich. Was schon am Stil liegt: Don DeLillo hat eine enervierende Vorliebe für Substantivkaskaden. Wörterreihungen wie "Werbung, Senderjingle, Experten-Blabla" sind Programm, unfreiwillig komisch wird es, wenn man liest: "Dunkle Energie, Phantomwellen, Hack und Gegen-Hack". Zwei Seiten später: "Wellenstruktur, metrischer Tensor, kovariante Eigenschaften." Irgendwann bildet man – der Sache müde – selber solche Nicht-Sätze mit anderen Kennerschaft suggerierenden Pluster-Begriffen aus diesem Buch: Digitales Wettrüsten, Drohnen, Dritter Weltkrieg, Kryptowährungen, Exoplaneten. Das dürfte dem geneigten Leser ähnlich eingängig sein wie jene Zeile aus "Finnegans Wake", die Don DeLillo uns auch nicht vorenthält: "Eh der Sockson auf die Düre klotzt."

Eine Schmalspur-Dystopie

Klar, so ein weltweiter Kollaps der Informationstechnologie ist nicht leicht auszumalen, aber niemand hat Don DeLillo gezwungen, sich auch noch an die Zeitläufte anzuwanzen, indem er einflicht, "was wir alle noch frisch in Erinnerung haben, das Virus, die Seuche, Corona, die Märsche durch die Flughäfen, die Masken, die entleerten Straßen der Städte". Nein, "Die Stille" bleibt eine Schmalspur-Dystopie, in der Frauen noch "ein paar versaute Schwingungen" durch den Kopf gehen dürfen und Männer Bourbon trinken und dem Wohnzimmer die Welt erklären, wenn nun mal die Mattscheibe dunkel bleibt und das Super-Bowl-Finale entfällt. Es gibt in Botho Strauß' früher Erzählung "Theorie der Drohung" ein treffendes Wort für das, was wir hier bei Don DeLillo am Werke sehen. Es lautet: "Gedankengenuschel".

"Die Stille" von Don DeLillo ist in der Übersetzung von Frank Heibert bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.