Domspatzen-Mädchenchor: Rheinländerin wird erste Leiterin

Elena Szuczies (28), Kirchenmusikerin, übernimmt ab 1. September die Leitung des neuen Mädchenchors bei den Regensburger Domspatzen. Die Düsseldorferin setzte sich unter gut einem Dutzend Bewerberinnen durch, wie das Chormanagement am Dienstag mitteilte. Die Entscheidung sei sehr einmütig gefallen, erklärte Domkapellmeister Christian Heiß. Szuczies verfüge über eine hohe musikalische Qualität und habe trotz ihres noch jungen Alters viel Erfahrung in der Arbeit mit Mädchenchören. Vor allem aber habe sie große Freude an der "beinahe historischen Aufgabe", den neuen Mädchenchor bei den Domspatzen aufzubauen.

Bruch mit Traditionen nach 1.000 Jahren

Nach 1.047 Jahren nehmen die Domspatzen ab dem kommenden Schuljahr zum ersten Mal auch Mädchen in Chor und Gymnasium auf. Die Regensburger Dommusik erhält dann zusätzlich einen Mädchenchor. Zugleich bleiben die Regensburger Domspatzen als Domchor und als reiner Knabenchor erhalten.

Erfahrungen mit Kölner Mädchen-Domchor

Szuczies studierte Katholische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Derzeit absolviere sie noch ein Masterstudium Chordirigieren an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf bei Professor Martin Berger. Praktische Erfahrung sammelte die Musikerin durch ihre Tätigkeit als Assistentin des Domkantors Oliver Sperling beim Mädchenchor am Kölner Dom.

Gegründet im Jahr 975

Die "Regensburger Domspatzen" sind einer der älteste Knabenchöre der Welt. Als Gründungsjahr gilt 975. Damals ließ Bischof Wolfgang eine Domschule errichten, in der die Schüler eine musikalische und eine allgemeine Ausbildung erhielten. Bis heute gehört die Gestaltung der Liturgie im Dom Sankt Peter zu den Aufgaben des Chors.