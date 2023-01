Dolce Vita beim Klassik-Festival "Kissinger Sommer"

Die Verantwortlichen haben das Programm des diesjährigen "Kissinger Sommers" in Bad Kissingen vorgestellt. Mehr als 60 Konzerte und Veranstaltungen sind vom 16. Juni bis 16. Juli geplant, darunter zahlreiche Gastspiele von Weltklasseorchestern und Spitzensolisten. Viele haben eine Verbindung zum italienischen Motto "Dolce Vita", dem süßen Leben. "Mit diesem Motto widmen wir uns diesmal dem Lebensgefühl und der Musik Italiens mit Komponisten wie Monteverdi, Vivaldi und Rossini", sagte Festivalintendant Alexander Steinbeis. Gioachino Rossini weilte 1856 vier Wochen in Kissingen, um Linderung einer Gonorrhö zu suchen. Geheilt wurde er damals nicht, so Steinbeis, er habe aber seine Lust am Komponieren wiedergefunden.

Brücke zum italienischen Kurort

Gleichzeitig schlägt das Festival eine Brücke zum italienischen Kurort Montecatini Terme, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Bad Kissingen und neun weiteren Heilbädern zum Unesco Welterbe erhoben wurde. Geplant sind neben den Konzerten großer Orchester, wie der Bamberger Symphoniker und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, auch Konzerte mit Kammerensembles und Solisten, wie den Geigerinnen Anne-Sophie Mutter und Lisa Batiashvili. Eine Reise durch die italienische Filmmusik unternimmt das Münchner Rundfunkorchester unter Ivan Repušić. Darüber hinaus gibt es Lesungen, Künstlergespräche und Wandelkonzerte.