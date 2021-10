vor 34 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Dokumentation über den Mythos Wagner und Bayreuth kommt ins Kino

Ein neuer Kinofilm gewährt exklusive Einblicke in die Bayreuther Wagnerwelt. "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" beschäftigt sich mit den Festspielen und allem, was dazu gehört. Heute kommt die Dokumentation in die Kinos.