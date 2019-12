"Wir waren eher so eine Spaßfraktion"

Das Berghain in Berlin ist ein Mythos – und er ist es auch: Der Türsteher des legendären Clubs ist eine internationale Berühmtheit. Sven Marquardt gilt als "härtester Türsteher Europas" und ist jetzt Hauptdarsteller eines Dokumentarfilms, in dem man gleich in den Anfangseinstellungen sieht warum: Ein Gesicht, über dessen Haut sich Tätowierungen ziehen wie Spinnweben oder Gitternetze, an einer Schläfe das Tattoo eines Nagels, Ketten um den Hals, dicke Piercing-Ringe in der Unterlippe, viel nonkonforme Selbstbehauptung. Dann Zoom auf die Fotografien, die Marquardt macht: Körper, Haut, Tattoos, Blicke, Haltungen, ein Trotz gegen die Welt, eine Feier auch des dunklen Selbst, des Exzesses. "Schönheit und Vergänglichkeit" heißt der Dokumentarfilm, den Annekatrin Hendel gedreht hat.

Barbara Knopf: Frau Hendel, Schönheit und Vergänglichkeit ist das Motto, das sich auf vielen Ebenen durch Ihren Film zieht. Wenn wir mal anfangen bei der Person Sven Marquardt: Der härteste Türsteher der Welt erfindet sich in seinem alten Metier neu, das er vor langer Zeit in der DDR gelernt hat, nämlich als Fotograf. Ihr Film ist ja sehr viel mehr als ein einzelnes Porträt. Was hat Sie an der Figur, an dem Menschen Marquardt gereizt?

Annekatrin Hendel: Mich hat ganz viel gereizt. Ich habe Sven viele, viele Jahre nicht gesehen, habe einen Film gemacht über Rainer Werner Fassbinder und habe ihn eingeladen, sich mit mir darüber zu unterhalten, und habe das leider dann herausgeschnitten aus dem Film – weil ich dann doch sehr eng an den Vertrauten von Fassbinder blieb. Aber was mir aufgefallen war – und womit ich nicht gerechnet hatte, denn ich habe auch nur das Gesicht gesehen, was Sie jetzt beschrieben haben: Was er für eine zarte Seite hat. Und diese zarte Seite hat mich interessiert für den Film. Er hat ja nicht nur Fotografie gelernt, sondern für mich war er wirklich der absolute Fotografie-Star. Er hat wahnsinnig großen Erfolg schon in der DDR gehabt. Seine Arbeiten haben für mich damals schon ein Lebensgefühl verkörpert, was eben meines war. Ich habe dann gehört, dass er wieder angefangen hat zu fotografieren und mich wahnsinnig darüber gefreut. Wir sind alle ein Jahrgang, das Thema Schönheit und Vergänglichkeit – da hab ich ein ganz persönliches Interesse dran.

Welcher Jahrgang sind Sie denn?

Das verrate ich bei mir immer nicht. Es steht auch nirgends bei mir. Weil ich so spät angefangen habe, Filme zu machen, halte ich damit immer hinterm Berg. Jetzt habe ich es ja eigentlich verraten. Aber ich sag jetzt nicht die Zahl.

Es gibt da noch die Weggefährten, die auch in dem Film vorkommen: Das Model Dome und den Fotografen Robert Paris – der hat ganz tolle Schwarz-Weiß-Fotografien von Ost-Berlin gemacht. Und was ich so umwerfend fand, ist, dass man in dem Film sieht, dass die DDR in den 80er-Jahren eigentlich ein wilder Planet sein konnte. Das hatte ich nicht erwartet. Also so ein Punk- und New-Wave-Planet!

Das war eine richtige Parallelwelt. Man hat ganz viel zusammen gemacht, die Künste haben sich extrem vermischt. Diese Shows, die im Film auch eine Rolle spielen, diese Modeshows – Modenschauen haben wir früher einfach gesagt, und die Models sind Modelle –, da gab es eine unglaublich interessante und quirlige Zusammenarbeit zwischen bildender Kunst und Modemachern – ich habe das auch gemacht, eine Zeit lang – und zwischen Musik. Das war ein ganz arroganter, junger, frischer, enger hermetischer Kreis von Leuten, die auch nicht viele reingelassen haben. Es war ganz schwer, da irgendwie Berührung zu bekommen. Man konnte sich aber diese Shows dann ansehen.