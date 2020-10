Natalija Yefimkina macht russische Garagen preiswürdig

In der amerikanischen Kultur werden Garagen zu nahezu mythischen Orten verklärt. Man denke nur an die beliebte Erzählung aus dem Silicon Valley, derzufolge Konzerne wie Google, Microsoft, Apple alle in einer Garage gegründet worden sind, weil Steve Jobs, Bill Gates, Sergey Brin und Larry Page die Grundideen für ihre milliardenschweren Konzerne allesamt in einer Garage ausgetüftelt haben wollen. Fern solcher Garagenfolklore bewegt sich der Dokumentarfilm "Garagenvolk", den die aus der Ukraine stammende Filmemacherin Natalija Yefimkina in Nordrussland gedreht hat und der heute Abend in München mit dem Werner-Herzog-Preis 2020 ausgezeichnet wird. Knut Cordsen hat mit der 37-jährigen Regisseurin gesprochen.

Knut Cordsen: Frau Yefimkina, Sie sind 1983 in Kiew zur Welt gekommen, leben aber heute in Deutschland. Ihr Debütfilm "Garagenvolk" dreht sich um Garagen und ihre Besitzer in Russland. Werner Herzog sagt über den Film: "Was sie gemacht hat, habe ich so noch nie gesehen." Das kann ich nur bestätigen. Die Gestalten, die Sie versammeln in Ihrem Film, sind schon herrlich skurril. Ein Panoptikum: vom Schrottsammler, der in seiner Garage vor sich hin bosselt an Maschinenteilen über einen Künstler, der Ikonen schnitzt, und einen Mann, der in seiner Garage eine Wachtelzucht hat bis hin zu einer Band, die in der Garage probt. Ist die Garage ein für Russland typischer, emblematischer Ort?

Garagen gibt es überall in Russland. Deswegen sage ich eigentlich auch nicht, wo das spielt, weil sich das überall zutragen kann. Solche Garagen gibt es im ganzen Land. Ich würde behaupten, dass die Garage der letzte Ort ist, wo der russische Mann sich eigentlich absolut frei fühlen kann.