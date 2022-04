Dokumentarfilmer Mantas Kvedaravičius in Mariupol getötet

Der litauische Dokumentarfilmer und Anthropologe Mantas Kvedaravičius ist gestern bei einem Raketenangriff in Mariupol getötet worden. Es heißt, er sei gerade beim Drehen gewesen, als sein Auto von Raketeneinschlägen getroffen wurde.

Für seinen Film "Barzakh" wurde Kvedaravičius 2011 auf der Berlinale mit dem Amnesty International-Filmpreis ausgezeichnet. Der 45-jährige Dokumentarfilmer interessierte sich seit langem für die Alltäglichkeit der Gewalt und forschte viele Jahre in Tschetschenien zur Folter.

2014 drehte Kvedaravičius den Film "Mariupolis"

2014 drehte er in Mariupol bereits den Film "Mariupolis", in dem es um den zeris­senen Zustand der umkämpften Stadt ging. Der Film erzählt, wie sich Para­mi­li­tärs in der Biblio­thek verschanzen und Munition nachladen, während auf der Straße Kampf­hand­lungen zu hören sind. Die Bewohner sorgen sich um das Miteinander in der Stadt, um die Tiere im Zoo, ein Paar feiert Hochzeit. Dann sieht man eine Autofahrt durch ein zerstörtes Wohn­ge­biet, und im Hinter­grund das Meer. Es ist eine wehmutige Erzählung. Der Film schließt mit Rake­ten­ein­schlägen. Nun hat die Wirklichkeit den Filmemacher eingeholt.