Dokumentarfilm zeigt die andere Seite der Agatha Christie

Die Geschichte von Hercule Poirot, der zu Erholungszwecken eine Nilreise unternimmt, gehört bis heute zum Kanon der Weltliteratur, was sich diese Woche wieder einmal zeigt.

In der Reihe "Best of Cinema" wird die Verfilmung des Klassikers mit Peter Ustinov am 4. Januar in einigen deutschen Kinos gezeigt – auch bayerische Lichtspielhäuser nehmen an der Aktion teil. Und der Bayerische Rundfunk strahlt den Film sowie eine begleitende Dokumentation am 5. Januar im BR Fernsehen aus.

Eifersucht und Geldgier auf dem Nil

Das Ensemble auf dem Luxusdampfer "Karnak", beschrieben in Agatha Christies "Der Tod auf dem Nil", hat einiges zu dem anhaltenden Ruhm der Geschichte beigetragen. Da wäre die US-amerikanische Millionenerbin Linnet Ridgeway, die eigentlich ihre Flitterwochen genießen will und dann ermordet wird.

Außerdem an Bord: Poirot, der sich erholen will, um dann als Detektiv einzuspringen – immerhin unterstützt Colonel Race, der mit Poirot gemeinsam die Reisenden unter die Lupe nimmt.

Blick für das Setting

Die Geschichte lebt von klassischen Krimi-Motiven, von Eifersucht, Liebe, Geldgier, aber eben auch vom Setting: 1937 erschienen spielt der Roman hauptsächlich in Ägypten. Und Agatha Christie, das zeigt nun eine BR-Dokumentation, schrieb von einer Gegend, die sie gut kannte.

Denn Christie reiste immer wieder in den Mittleren Osten, auch sie wollte sich – wie ihr Kommissar – erholen, als sie 1928 das erste Mal in die Region aufbrach. Nur fand sie viel mehr als Erholung.