"Sie wissen, wie es war": Merkel eröffnet Dokumentationszentrum

Derzeit seien so viele Menschen auf der Flucht wie niemals zuvor, so Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer virtuellen Rede zur Eröffnung des "Dokumen­tations­zentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung" an der Berliner Stresemannstraße. Dies allein zeigte schon, dass es nicht um die Einweihung eines "Museums" ging, sondern um ein leider bei weitem nicht abgeschlossenes Kapitel der Menschheit, das weit über Europa hinausweist. Die Kanzlerin hielt es denn auch für wichtig, den Überlebenden ein Forum zu bieten: "Deshalb ist es so wichtig, dass das Dokumentationszentrum mehr als ein Informationszentrum ist. Niemand kann besser als die Zeit-Zeugen vermitteln, was geschehen ist. Sie wissen, wie es war, unter teilweise lebensbedrohlichen Umständen fliehen zu müssen und diesen Verlust ein Leben lang zu tragen."

"Wahrlich nicht immer einfache Diskussionen"

Es sei von "entscheidender Bedeutung", dass die Geschichte der Vertreibungen im Fall der Deutschen in den "Zusammenhang von Ursachen und Folgen eingebettet" sei: "Wir haben einen würdigen Ort der Erinnerung an Flucht und Vertreibung gewonnen, der stets bewusst macht: Ohne den von Deutschland im Nationalsozialismus über Europa und die Welt gebrachten Terror, ohne den Zivilisationsbruch der Shoah und ohne den von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg wäre es nicht dazu gekommen, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs und danach Millionen Deutsche Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung erleiden mussten."

Die Diskussionen um diesen Ort seien "wahrlich nicht immer einfach" gewesen: "Aber sie waren wichtig." Besucher könnten bei freiem Eintritt "Mitzeugen individueller Lebensgeschichten" werden.