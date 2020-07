Doku zum Loveparade-Prozess: Ergebnislose Suche nach der Schuld

In der Tat. Ihr Film spielt teilweise in Spanien, weil die Eltern eines Opfers aus Tarragona kommen, dann immer wieder zum Prozess anreisen, auch die Gedenkstätte in Duisburg besuchen, wo ihre Tochter gestorben ist. Dieses Elternpaar begleiten Sie intensiv mit der Kamera. War es schwer, sie zu gewinnen?

Wir hatten die Eltern im Vorfeld schon kontaktiert, wir waren mit ihnen vor Beginn des Verfahrens im Gespräch, sie entpuppten sich als sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Einerseits gezeichnet von dem Leid und dem Schmerz, den sie auch fast zehn Jahre nach dieser Katastrophe immer noch nicht verwunden haben, den Verlust ihrer Tochter. Das andere, was mich speziell an diesen Eltern interessiert hat: Der Vater, der Paco Zapater heißt, ist selbst Jurist und in Spanien als Rechtsanwalt tätig. Er hat nicht nur die Perspektive eines trauernden Vaters auf diesen Strafprozess gehabt, sondern eben auch immer den professionellen Blick. Er konnte Vergleiche ziehen zwischen dem deutschen Rechtswesen und dem spanischen, der deutschen Strafprozessordnung und der spanischen. Und das hat bei ihm oft zu Unverständnis und zu Frustrationen geführt.

Das war ein Prozess unter einem gewissen Zeitdruck. Warum?

Der Zeitdruck ist aus zwei Gründen entstanden. Zum einen, weil die Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft und der Polizei direkt nach der Katastrophe begonnen hat, es dann aber über dreieinhalb Jahre dauerte bis zur Veröffentlichung der ersten Anklageschrift, die dann wiederum vom Landgericht Duisburg im ersten Anlauf nicht zur Hauptverhandlung zugelassen worden ist. Es wurde ein neuer Gutachter bestellt durch die Staatsanwaltschaft. Und dann kam es schlussendlich erst im April 2017 – fast sieben Jahre nach der Katastrophe – zu dem Beschluss, dass es tatsächlich diesen Prozess geben soll. Die zweite zeitliche Limitation war die Frist der absoluten Verjährung, die zehn Jahre nach der Katastrophe – quasi in diesen Tagen – Ende Juli 2020 eintritt. Das war eben einer der vielen Punkte, den der spanische Vater, Paco Zapater, auch kritisiert hat. Anders als in der deutschen Strafprozessordnung tritt in Spanien diese Verjährungsfrist nicht ein. In dem Moment, in dem ein Prozess begonnen wird, ist sie ausgesetzt, sodass ein Gericht ohne Zeitdruck in Ruhe einen Prozess zu Ende verhandeln kann – ohne dass dieses Damoklesschwert der Verjährung über ihm schwebt, das möglicherweise den Prozess automatisch beendet.

Der Prozess ist Anfang Mai ohne Urteil eingestellt worden. Nach Meinung mancher ein "unwürdiges Ende", ja: ein "Desaster". Wie sehen Sie das?

Ich kann das, wenn ich mich in die Perspektive von Angehörigen und Hinterbliebenen versetze, emotional verstehen. Ich bin kein Jurist. Dennoch glaube ich, dass dieses Ende – eben eine Einstellung ohne Schuldsprüche, auch ohne Freisprüche – juristisch richtig ist und dass wir es – auch wenn es nicht populär ist – als Gesellschaft aushalten müssen, dass ein solches Ende auch ein denkbares Verfahrensende ist. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Prämisse eines Prozesses am Anfang immer ist: Es muss am Ende jemand schuldig sein.

Ein Prozessbeobachter des WDR, ein Journalistenkollege, den Sie in Ihrem Film als eine der tragenden Säulen haben, sagt am Ende Ihres Films etwas Interessantes, das in eine ganz ähnliche Richtung weist: nämlich dass dieser Prozess, obwohl er nicht den einen Schuldigen, den einen Bösewicht hat finden können, dennoch das Prinzip des Rechtsstaats vorführe. Teilen Sie das?

Das kann ich nur teilen. Deswegen haben wir Benjamin Satori – so heißt der Kollege – auch sozusagen das letzte Wort in diesem Film gegeben.

