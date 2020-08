Doku über Schlingensief: "In das Schweigen hineinschreien"

Christoph Schlingensief war ein Künstler mit großer politischer Lust. In der Außenwahrnehmung wurde er eindimensionaler gesehen: Als Provokateur, der sechs Millionen deutsche Arbeitslose in Blickweite von Helmut Kohls Feriendomizil in den Wolfgangsee lockte. Der "Das Deutsche Kettensägenmassaker" drehte – der Mauerfall als Horrorfilm. Der die Partei Chance 2000 gründete. Und schließlich den Parsifal in Bayreuth inszenierte. Und ein Operndorf in Ouagadougou in Burkina Faso erbauen ließ, das er nicht mehr vollenden konnte, weil er an Lungenkrebs erkrankte. Vor zehn Jahren, am 21. August 2010, ist Christoph Schlingensief mit 49 Jahren gestorben. Nun kommt der Dokumentarfilm "In das Schweigen hineinschreien" über Christoph Schlingensief ins Kino. Barbara Knopf hat mit der Regisseurin Bettina Böhler gesprochen:

Barbara Knopf: "In das Schweigen hineinschreien" ist ein super Titel, finde ich. Denn irgendwie war Christoph Schlingensief so etwas wie ein Rufer in der Wüste. Aber man hat ihn möglicherweise nicht so recht in diesem bundesdeutschen Gesellschaftsschweigen verstanden?

Bettina Böhler: Ja, genau das war sein Problem. Auf den Titel "In das Schweigen hineinschreien" kam ich, weil wir beide Jahrgang 1960 sind, wir sind in die Bundesrepublik hineingeboren worden von Eltern, die als Teenager den Nationalsozialismus und Krieg schon bewusst erlebt hatten. Das heißt, diese Eltern waren schon auch sehr davon geprägt - auch wenn sie natürlich keine Täter sein konnten. Christoph hat von Anfang an gespürt, dass etwas nicht stimmt in dieser Gesellschaft und hat mit all seinen Werken und Arbeiten versucht, in dieses Schweigen hineinzuschreien. Er versuchte diese Heuchelei und dieses ständige Unter-den-Teppich-Kehren, was zum Teil bis heute noch gemacht wird in diesem Land, aufzudecken und zu demaskieren. Das hat natürlich vielen in der Gesellschaft auch nicht gepasst.

Ich finde sogar, dass er sehr hellsichtig war: Mit seinem Aufruf "Tötet Helmut Kohl!" hat er zur Satire gemacht, was bei Pegida-Anhängern in echt stattfindet, nämlich Galgen aufzubauen. Im Grunde ähnelt das den heutigen Aktionen des "Zentrums für politische Schönheit". Wenn man allerdings so zurückblickt in dem Film –Schlingensief stand ja auch wahnsinnig viel mit Megafon auf der Straße - hatte das noch so was Handgreifliches!

Das "Theater der Handgreiflichkeit" war ja auch sein Motto. Was das „Zentrum für politische Schönheit“ macht, ist interessant und auch wichtig, aber da fehlt auch ein bisschen die Selbstironie! Christoph war natürlich auch ein Selbstdarsteller, aber trotzdem auch mit einer Distanz und eben auch mit einer Selbstironie! Das fehlt. Er war eben auch ein wahnsinnig charmanter Mensch, ein herzlicher und emphatischer Mensch. Und in dieser Kombination dann Politiker und Medienmenschen herauszufordern, das war halt auch zum Teil entwaffnend!

Sie haben mit Christoph Schlingensief zusammengearbeitet als Editorin und jetzt Ihre erste Regiearbeit über Christoph Schlingensief gemacht.

Man muss auch Selbstvertrauen haben und die Verantwortung übernehmen, um über einen Ausnahmekünstler in Deutschland diesen Film zu machen. Gerade weil ich ihn kannte, wusste ich natürlich, wie er gearbeitet hat, was er für eine moralische und humanistische Haltung seinen Mitarbeitern, aber auch seinem Werk gegenüber hatte. Da hab´ ich dann gesagt Okay, ich nehme dieses unzählige Stunden umfassende Material und baue daraus einen definitiven Film über Christoph.

Sie müssen unglaublich viel Material zur Verfügung gehabt haben. Er hat ja eigentlich exzessiv die Kamera mitlaufen lassen, selbst aus frühester Kindheit gibt es ganz viele Ausschnitte aus Super-8-Filmen zu sehen.

Das ist natürlich ein Geschenk für jeden Dokumentarfilmer, weil Christophs Vater von Geburt an – er ist 1960 geboren- die Super 8 Kamera draufgehalten hat. Im Film bildete das einen wichtigen emotionalen Gegenpol zu den harten Filmen und extrem provokativen Werke, die er geschaffen hat. Dadurch kann man ihn umfassend erleben, nämlich auch als Kind. Ich finde es interessant, dass er als Kind ständig gefilmt wurde und sich natürlich auch selber sehen konnte, wenn der Vater diese Filme zu Hause vorführte. Ich glaube, dadurch hat er sich auch zu diesem fast exhibitionistischen Selbstdarsteller entwickelt.

Sein Elternhaus war liberal und katholisch, es wirkte irgendwie einengend, wenn auch sehr fürsorglich. Und weil die Eltern eigentlich sechs Kinder wollten, hat Christoph Schlingensief gesagt, er sei jetzt sechs Kinder. Das fand ich einen unglaublichen Satz!

Er hat diese Eltern wirklich sehr geliebt. Gut, die hatten sich sechs Kinder gewünscht, dann kam nur eins -da hatte er das Gefühl, ihnen das bieten zu müssen, sonst sind die Eltern traurig. Und sagte: dann bin ich jetzt eben sechs Kinder. Und diese sechs Kinder haben sich natürlich auch in ihm ständig überlagert. Aus diesem vielen Material hat sich eine besondere Filmästhetik entwickelt.

Im Grunde arbeiten Sie mit etwas, was Christoph Schlingensief faszinierend fand: mit dem Mittel der Überblendung. Kann man sagen, dass das eine Metapher für seine Wahrnehmung ist, auch für eine Überforderung?

Diese Doppelbelichtung war ja sein Urerlebnis, was Film anging. Der Vater hatte aus Versehen in der Super 8 Kamera dasselbe Stück Film zweimal belichtet, dadurch entstand eine Doppelbelichtung. Das heißt zwei Realitäten hatten sich übereinandergelegt und dadurch ist eine dritte Realität entstanden. Durch eine Überlagerung von Bildern entstehen natürlich auch ganz andere Fantasien im Kopf des Zuschauers. Das gehörte zu seiner Art zu arbeiten, die Menschen zu überfordern, damit sich überhaupt etwas bewegt.

Ziemlich berührend am Ende des Films ist ein Selfie, das er nach einer Krebsoperation gedreht hat. Da ist der rastlose Christoph Schlingensief im Krankenhaushemdchen zu sehen mit Tränen in den Augen und sagt, dass es einfach schön sei, auch wenn das Atmen schwerfällt, da zu sein. Mir schien mir fast, er hat da, obwohl er sich ja gefilmt hat, eine Pause von der Kunst gemacht?

Ja, das ist dann eben nicht mehr die Inszenierung, sondern das ist dann doch das wahre Leben. Aber auch da ist er in seiner Weise provokativ mit umgegangen, indem er ein Krebstagebuch veröffentlicht hat. Es war extrem intim, was er da schreibt, über die Ängste, die er im Krankenhaus hatte. Und eine Art Kampf gegen die Krankheit: Solange ich noch lebe, bin ich hier, Ihr hört von mir und ich schreibe Euch das jetzt!

Alexander Kluge gegenüber hat er sich in einem Interview mal gewundert, warum alle seine künstlerischen Arbeiten so zerlegt werden. Er fände es viel besser, sie so zu genießen, wie wenn man sich in die Badewanne legen würde. Soll man Ihren Film über Christoph Schlingensief auch so rezipieren?

Das ist witzig, das ist wirklich eines meiner Lieblingszitate von ihm, das ist so ein schönes Bild! Man legt sich da einfach rein und lässt es auf sich wirken. Und so wollte er, dass seine Werke rezipiert und gesehen werden. Klar möchte ich auch, dass man sich in meinen Film reinsetzt und ihn wirken läßt. Auch wenn man manche Sachen anstrengend findet. Es ist ein anstrengender Film, das gebe ich zu. Aber auch Christopher war ein anstrengender Mensch. Aber wenn man nicht anstrengend ist, dann kann man halt nicht viel bewirken!

In das Schweigen hineinschreien - der Dokumentarfilm über Christoph Schlingensief von Bettina Böhler.