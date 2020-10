Neue Doku: Warum die Zustände in Schlachthöfen uns alle angehen

Gesamtgesellschaftliches Problem

"Dieser Deutschlehrer kommt aus seiner Rolle nicht heraus", erläutert Lokshina: "Der versteht sich nicht als Seelsorger, Betreuer oder Angehöriger. Der ist dort nicht privat, sondern in seiner Funktion. Und dann kriegt er so eine herausfordernde Geschichte zu hören. Er merkt vielleicht, dass es in den Schlachtbetrieben nicht gut zugeht. Aber er kann nirgendwo andocken, klebt an seinem Curriculum: Die Arbeiter müssen einfach lernen, dass man auf die Frage: 'Wie geht es dir?' – 'Danke, gut!' antwortet. Etwas anderes, Systemkritik etwa, ist an der Stelle einfach nicht vorgesehen."

Der Film steht angenehm schräg zur aufgeregten Debatte um die Fleischindustrie, die seit den Corona-Erkrankungen in Schlachthöfen wieder präsenter ist. Er ist unbequem und direkt genug, um jedem klarzumachen, dass es um ein gesamtgesellschaftliches Problem geht, nicht um einzelne Unternehmen oder Personen. Und er ist künstlerisch genug, um diesen Schluss nicht auf pädagogische Art zu erzwingen. Der Zuschauer gerät hier nicht in die Rolle des Unterlegenen, dem seine Fehlverhalten erklärt wird. Er darf oder muss sich selbst verorten – in einer Welt zwischen wohlbehüteten Gymnasiasten, armen Leiharbeitern am Band und gut ausgebildeten Justiziaren, die diesen Arbeitern ihre Verträge vorlegen.