Doku "Reeperbahn Spezialeinheit FD65": Über Kiezkönige und Paten

Der Kiez sei wie ein Schlachtfeld gewesen, sagt Otto, Mitglied der Reeperbahn Gang "Streetboys", in der Dokuserie "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" über sein Revier. Und das ist keine Übertreibung. In den 80er Jahren ist das Hamburger Rotlichtviertel das Zentrum der organisierten Kriminalität in Deutschland: Am Anfang stehen Schutzgelderpressung und Polizei-Korruption – am Ende ein Massaker im Polizeipräsidium und die Gründung des Landeskriminalamts Hamburg im Jahr 1989. Wie die Fachdirektion 65 – die erste, deutsche Spezialeinheit für organisierte Kriminalität – gegen den Untergrund vorgeht, das ist die Rahmenhandlung der Dokuserie.

Die Serie ist keine hochspannende True-Crime-Story über einen spektakulären Kriminalfall, sondern eine Milieustudie. Sie zeichnet das Porträt eines Ortes, aber auch vom Westdeutschland der 80er Jahre. Die Serie will die Entwicklung der Polizeiarbeit über eine Dekade hinweg abdecken und sie in ihren zeitgeschichtlichen Kontext einbetten.

Dokuserie "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" hat fünf Episoden

Bei nur fünf Episoden muss "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" zwangsläufig an der Oberfläche bleiben. Mit kurzen Archivausschnitten von Nachrichten, Bundestagsreden und Talk-Shows versucht die Serie ein Gefühl für die gesellschaftspolitische Stimmung zu erzeugen, wirft damit aber oft mehr Fragen auf, als sie beantworten kann – zum Beispiel mit einem Ausschnitt einer Bundestagsrede von Marieluise Beck, der ersten Frau, die als Sprecherin der Opposition auf eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers antwortet.

Auf der Reeperbahn werden die Konflikte zwischen konservativen Kräften und dem gesellschaftlichen Fortschritt der Zeit sichtbar: Hier in Hamburg leisten die ersten Frauen Polizeidienst an der Waffe und Undercover – während gleichzeitig die Geschlechterverhältnisse zwischen den männlichen Zuhältern und den weiblichen Prostituierten mit körperlicher Gewalt festgeschrieben werden. Erika Haessler, die einzige Kommissarin der Fachdirektion 65, spricht in der Dokuserie zum ersten Mal über ihre Erfahrungen bei der Polizei – von übergriffigen Chefs und ihrer Festnahme von Wilfried Schulz, dem Paten von Sankt Pauli.

Prostituierte und frühere Gangmitglieder kommen zu Wort

Neben Polizistinnen und Zivilfahndern kommen schillernde Kiezgrößen wie Kalle Schwensen zu Wort, aber auch der Sohn von Kasinobetreiber Dakota-Uwe, Prostituierte, Reporter und frühere Gangmitglieder – eine Erzählerstimme gibt es nicht. In jeder Folge setzt die Serie ihren Fokus auf einen der vielen faszinierenden und haarsträubenden Aspekte der Kiez- und Polizeigeschichte – manche wirken aus heutiger Sicht kurios, wie der Aufstieg der jugendlichen Nutella-Bande zum mächtigen Zuhälterring. Andere erstaunen: So führte Hamburg Anfang der 80er das erste deutsche Zeugenschutzprogramm ein – unter Anleitung des FBI.

"Reeperbahn Spezialeinheit FD65" macht deutlich, wie das Eingreifen der Polizei die Dynamik im Kiez verändert hat. Nach der Festnahme des Paten Wilfried Schulz kämpfen immer brutalere Gangs um die Vorherrschaft, die Methoden werden skrupelloser – bis schließlich ein Kronzeuge bei der Vernehmung mehrere Menschen und sich selbst hinrichtet. Vor den Augen der Polizisten.