Die Doku "Eldorado" zeigt das Schicksal von Flüchtlingen hautnah

Dieses Kind hieß Giovanna, die von Ihren Eltern aufgenommen wurde und in die Sie sich als Junge verliebt haben. Eine Italienerin, die wenige Jahre später leider sehr früh gestorben ist. Die Erinnerung an diese Begegnung, die eine erste Liebe war, hat Sie Jahrzehnte später aufbrechen lassen in Richtung Mittelmeer, in dem heute Menschen auf der Flucht ertrinken. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie die eine Geschichte mit der anderen zusammenhängt?

Eigentlich dachte ich, ich hätte das Thema mit "Das Boot ist voll" behandelt. Aber als ich dann jeden Morgen beim Frühstück in der Zeitung von diesen vollen Booten las, dachte ich: Ich muss diesen Film noch einmal machen. Das erste war ja ein Spielfilm, "Eldorado" ist ein Dokumentarfilm, und wenn ich jetzt heute die Situation sehe und höre, wie zurzeit über Flüchtlinge gefeilscht wird, die gerettet worden sind aus dem Meer und wie man sie nicht an Land gehen lässt, dann weiß ich nicht, wie viele Filme ich noch machen muss, bis Politiker sie sich vielleicht mal anschauen und eine Entscheidung treffen. Es gibt 60 Städte in Deutschland, die bereit wären, die Menschen aufzunehmen – aber das muss ja jemand ganz oben bewilligen. Die Situation ist wirklich vertrackt. Es gibt ja die sogenannte Dublin-Abmachung, dass ein Flüchtling oder Migrant in dem europäischen Land, auf das er zum ersten Mal seinen Fuß setzt, sein Asylgesuch stellen muss und dass dieses Land dann verantwortlich ist. Die Entscheidung darüber dauert ungefähr zwei Jahre. Das ist ungefähr so absurd, als würde man die Unfallrettung verantwortlich machen für die Behandlung des Patienten nachher. Dahinter verstecken sich die anderen EU-Staaten. Man weiß, Ungarn und Polen nehmen gar keine Flüchtlinge auf. Deutschland hatte viele aufgenommen und will jetzt gar keine mehr aufnehmen und schickt sie sogar nach Italien zurück. Diese Überforderung von Italien hat dazu geführt, dass wir jetzt in Italien eine nahezu faschistische Regierung haben oder eine Regierung, die eine solche zu werden droht. Da ist einfach der absolute Stopp jeder Rettung programmiert. Die Retter sollen 10.000 oder 50.000 Euro Strafe zahlen, wenn sie jemanden retten und an Land bringen.