So funktioniert das Münchner DOK.fest als Online-Filmfestival

Im weiträumigen Büro des DOKfestes in der Dachauer Straße in München herrscht gähnende Leere. Da sitzen nur vier Leute. Sonst war hier ein paar Tage vor Festivalbeginn immer der Teufel los. Aber jetzt sind die meisten der rund 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice. Das wirkt schön beschaulich, die ungewohnte Ruhe hat auch ihre Vorteile, sagt die stellvertretende Festivaldirektorin Adele Kohout: "Ja, na klar, aber ich finde, das Adrenalin fehlt ein bisschen. Wir haben sonst Massen an Team, alle rödeln und laufen heiß – und jetzt ist man nicht mehr physisch in einem Raum. Dadurch überträgt sich eine Euphorie oder eine Anspannung nicht mehr so richtig. Du bist für Dich alleine und musst schauen, dass Du Deinen Tag strukturierst."

Festivalleiter Daniel Sponsel hat es in der Online-Pressekonferenz zum 35. Münchner DOK.fest philosophisch ausgedrückt: "Das Virus ist die einfachste aller Lebensformen – also wesentlich einfacher als zum Beispiel ein Bakterium. Und diese einfachste aller Lebensformen bringt das Leben der höchsten aller Lebensformen, nämlich unser aller Leben, ziemlich durcheinander." Es ist ein Experiment am offenen Festivalkörper. Sponsel wagt seit ein paar Wochen mit seinem Team die Metamorphose. Es gibt keine Routinen, keine Automatismen, keine Erfahrungen. Alles neu.

Das erste große Filmfestival geht online

Mitte März verschickte Adele Kohout eine Mail, in der stand, dass man die Voraussetzungen für die Durchführung des Festivals prüfe. Ein paar Tage später war dann alles, worauf man sich ein Jahr lang vorbereitet hatte, Makulatur: Nun griff Plan B – das Münchner DOK.fest findet online statt, als das erste der großen deutschen Festivals mit weit über 100 Filmen.

Seitdem sind erst sechs Wochen vergangen. Von heute auf morgen alles auf Anfang. Zwar stand das Programm, aber es mussten viele finanzielle, technische, logistische und vor allem rechtliche Fragen geklärt werden: Darf man einen Film, der sonst zweimal im Kino gelaufen wäre, auch für zweieinhalb Wochen online präsentieren? Ziemlich verzwickt. Zudem verlangte die digitale Erscheinungsform nach einer radikalen Überarbeitung der Website.