DOK.fest @home - Filmfestival trotz Corona

Damit das Münchner Dok.fest trotz der Corona-Pandemie durchgeführt werden kann, verlegen die Organisatoren die Veranstaltung ins Internet. Erstmals findet das renommierte Dokumentarfilmfest daher unter dem Namen DOK.fest@home ausschließlich digital statt.

Eines der größten Dokumentarfilmfestivals in Europa

Das Programm steht online, jetzt wird für den letzten Feinschliff gesorgt. In den Büros vom Dok.fest laufen die Vorbereitungen für eins der größten Dokumentarfilmfestivals in Europa – Vorbereitungen, die trotz Corona und in einem völlig neuen Modus stattfinden. In den Räumen ist ein provisorisches Studio für die Q&As aufgebaut. Statt Kinopremieren zu planen, tüftelt das Team an der Webseite. Denn das Dok.fest geht dieses Jahr digital: So die Entscheidung, die es möglich gemacht hat, das bereits geplante Festival doch am 6. Mai zu starten.

"Die Stimmung im Team war kurzzeitig im Keller. Das ist wie eine Schatzkiste, die wir in der Hand hatten", erzählt der Geschäftsführer Daniel Sponsel. "Dann haben alle schnell erkannt, dass es interessante Arbeit ist, dass es eine neue Arbeit ist: die Sachen anders zu denken, zu überlegen, was es heißt, ein Online-Festival zu machen".

Mehr als ein alternativer Streamingdienst

Dabei geht es darum, mehr als einen alternativen Streamingdienst aufzubauen. Es wird ein Festivalpass für die Online-Screenings geben, die Eröffnung wird im Voraus aufgezeichnet, auch Wettbewerbe und einzelne Filmreihen finden wie geplant statt. "Das Festival selbst, in seinem Abbild, wenn ich jetzt auf die Webseite gehe, stellt sich erstmal genauso da, als hätte es stattgefunden", meint Daniel Sponsel. "Filme sind nur zeitlich limitiert zu sehen, das Programm ist streng kuratiert, es ist geo-geblockt auf Deutschland".

Eine enorme logistische Herausforderung, denn Filmfestivals leben von der Präsenz der Filmschaffenden und den Begegnungen vor Ort. Es mussten neue Lösungen für den Austausch mit den Filmemachern gefunden werden. Auch die Frage, ob man ausgewählte Filme ins Netz verlagern darf, ist heikel. Die Lizenzierung für Streaming musste mit allen Rechteinhabern und Verleihen neu geklärt werden. Von 159 Dokumentationen, die ursprünglich im Dok.fest-Programm waren, werden jetzt 121 Filme aus 42 Ländern gezeigt.

Digitale Sessions mit Filmschaffenden

Auch die kanadische Filmemacherin Francine Zuckerman zeigt ihre Dokumentation "After Munich" online. Im Film geht es um das Olympia-Attentat 1972, für Zuckerman war das ein besonderes Anliegen, den Film vor dem Münchner Publikum zu zeigen. "Ich habe bereits meine Reise nach Deutschland geplant", erzählt die Regisseurin. "Das Verlegen ins digitale ist natürlich eine Notlösung. Vielleicht wird es aber auch positive Effekte geben – dass mehr Menschen meinen Film online sehen können."

Francine Zuckerman wird, wie auch andere internationale Filmschaffende, nach dem Screening online zugeschaltet – für das Gespräch mit dem Publikum. "Das ist eine neue Plattform für uns und auch ganz anders, als die üblichen Q&As im Kino, die normalerweise 20 Minuten dauern. Jetzt haben wir mehr Zeit, das ist eine tolle Möglichkeit, tiefer in die Materie einzusteigen".

Die größten Verlierer sind Kinos

Mit dem Dok.fest @home will Daniel Sponsel durch das Medium Dokumentarfilm eine Stellung zu anderen Themen beziehen, die neben Corona zwingend bleiben. Gleichzeitig hilft das Verlagern ins Digitale, die wichtigen Strukturen zu erhalten: So kann das Dok.fest weiterhin die Festivalmitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und die Fördermittel beziehen.

Auch die Überlegungen, wie die Festivalsaison 2021 aussehen kann, liegen schon in der Luft, so Sponsel. "Wir werden einen Stau von Filmen haben, und da ist der Dokumentarfilm nicht ganz vorne. Wir müssen gucken als Dokumentarfilm, dass wir nicht zwischen den Mühlen geraten. Gleichzeitig dürfen wir Kinos und alles, was bisher geschah, nicht aus den Augen verlieren". Die Kinobetreiberinnen und Betreiber trifft die Krise besonders stark. Bereits vor Corona haben kleine Programmkinos um ihre Existenz gebangt. Deswegen will das Dok.fest sie in der Online-Edition einbinden - und die Festivaltickets mit den Soli-Beiträgen anbieten, die dann an die Münchner Kinos weitergegeben werden.

Auswirkungen auf den gesamten Festivalbereich

Die Corona-Krise wird noch lange Auswirkungen auf den gesamten Festivalbereich haben, meint Dunja Bialas. Sie ist Kuratorin und Mitglied des Verbands der deutschen Filmkritik. Besonders betroffen sind Festivalteams, die auf Basis freier Mitarbeit oder als Dienstleister tätig und ohnehin schon am wenigsten abgesichert sind. Außerdem zeigen vor allem kleine Independent Festivals Werke, die oft keinen Platz in den regulären Kinoprogrammen finden. Wenn jetzt Corona-bedingt viele Festivals absagen müssen, bleiben diese Filme unsichtbar, so Bialas. "Deswegen gibt es einen positiven Aspekt, online zu gehen, es können viele Menschen auf die Filme zugreifen."

Die Krise wirft aber viele ungeklärte Fragen auf: Werden die Kinos, in denen die Festivals stattfinden, nach Corona noch existieren? Wird es angesichts der sich weltweit häufenden Drehstopps genug Filme geben, die auf Festivals gezeigt werden? "Dieses Jahr haben wir einen Filmstau. Trotzdem wird sich der Drehstopp auf die nächsten Jahre auswirken, indem wir weniger Filme zur Verfügung haben werden. Viele sagen, dass es gar nicht schlecht, weil wir sowieso viel zu viel Filme hatten die ganze Zeit. Das ist eine Meinung. Wie es im Konkreten aussehen wird, ist aber schwer zu sagen."

Wird Corona das Medium Film verändern?

Dass die Erfahrung der Pandemie das Medium Film und somit auch die Festivalkultur ändern wird, glaubt Dunja Bialas jedenfalls nicht. Jetzt profitieren große Streaming-Anbieter von dem Lockdown, Netflix hat neulich die Rekordzugriffe verzeichnet. Trotzdem: "Der Film wird so in den großen Strom der Bewegbilder eingebettet. Wir haben dann im Wohnzimmer, auf dem großen Bildschirm, auf dem auch die Nachrichten, die Talkshows laufen, dann auch den Film. Er wird dann in die Alltäglichkeit eingebettet", sagt Bialas. "Viele Filme brauchen aber einen großen Saal, das Überwältigungskino."

Trotz der existenziellen Krise wird der Bedarf nach Kinos und Filmfestivals als Orten der Begegnung und des Austausches bleiben.