Trauer um Autor Doğan Akhanlı - "Streiter für Menschenrechte"

Reker: "Mutiger Kämpfer für Menschenrechte"

Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) äußert ihr Beileid. Sie habe "mit großer Bestürzung" vom Tod des seit langem in Köln lebenden Schriftstellers und Menschenrechtlers erfahren, erklärte die Oberbürgermeisterin. Der Familie des Autors spreche sie im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt ihr "herzliches Beileid aus". Reker würdigte Akhanlı als "beeindruckende Persönlichkeit" und "mutigen Kämpfer für Menschenrechte". Sie fuhr fort: "Seine Stimme war oft leise, aber seine Botschaft war laut und wurde gehört."

Autor lebte seit 1992 in Köln

Akhanlı wurde 1957 in der Türkei geboren und lebte seit 1992 als Autor in Köln. Zuvor war er in der Türkei mehrfach verhaftet worden und hatte ab 1985 zweieinhalb Jahre im Militärgefängnis von Istanbul gesessen. 2017 wurde er bei einem Urlaub in Spanien aufgrund eines internationalen Haftbefehls der Türkei festgenommen. Spanien verweigerte der Türkei allerdings die Auslieferung als vermeintlicher Terrorist. Akhanlı konnte nach zwei Monaten nach Deutschland zurückreisen.

Preisgekrönter Schriftsteller und engagierter Menschenrechtler

In seinem Werk, das aus zahlreichen Romanen und Theaterstücken besteht, griff Akhanlı oft historische Fälle kollektiver Gewalt auf, wie etwa den Völkermord an den Armeniern. 2018 wurde er mit dem Europäischen Toleranzpreis für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet. 2019 folgte die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts. Damit werde der Mut des Preisträgers ausgezeichnet, "sich mit künstlerischen und publizistischen Arbeiten gegen politische, religiöse oder gesellschaftliche Widerstände durchzusetzen", hieß es in der Laudatio.

Akhanlı setzte sich neben seinem schriftstellerischen Werk auch in seinem persönlichen Alltag für Verständigung ein. So veranstaltete er seit 2002 in Köln deutsch-türkische Führungen durch ein ehemaliges Gestapo-Gefängnis und hielt Vorträge über "Antisemitismus in der Einwanderergesellschaft", wie das Goethe-Institut hervorhob.

mit Material von dpa