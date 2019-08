Doğan Akhanlı erhält die Goethe-Medaille

Pippi Langstrumpf auf Mongolisch

Enkhbat Rozoon wurde an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst Fotograf, ist heute Drucker, Verleger, Publizist und Eigentümer der größten Buchhandlungskette und ein maßgeblicher Intellektueller in der Mongolei. Er setzt auf europäische Aufklärung, auf eine präzise Sprache in Zeiten politischer Lügen. Außerdem auf eine Kindererziehung, die nicht von den Eltern ausgeht, sondern vom Kind. Und auf Bücher, die Kritikfähigkeit und Widerspruchsgeist fördern. So gibt es Pippi Langstrumpf und Kleists "Michael Kolhaas" auf Mongolisch.

Rozoon plädiert für Fortschritt: "Viele sprechen über Tradition. Mit Tradition kann man nicht alles erreichen. Man muss sich mit der Gegenwart konfrontieren. Das Nomadenleben beruht auf Erfahrung, aber heutzutage basiert das Leben auch auf Wissen. Erfahrung und Wissen, das muss zusammenschmelzen."

Plädoyer für mehr Demokratie

Das Goethe-Institut ist ein Auslandsinstitut. Und doch wäre zu wünschen, dass es mit seinen ausgezeichneten Gästen und Debatten in Weimar auch nach innen wirken würde, ins eigene Land, das sich seiner Demokratie zu sicher scheint. Die Verächter von Demokratie und Meinungsfreiheit sind vor Ort, in Thüringen wie in Weimar, dem Herz der Klassik, wo man vom Bauhausmuseum die Schlote von Buchenwald sieht. Aber die Festlaune blieb ungetrübt. Doğan Akhanlı immerhin riet Deutschland, die Türkei nicht wie seit 100 Jahren als Partner zu sehen, wenn sie eine Militäroffensive mit deutschen Waffen in der syrisch-kurdischen Stadt Afrin startet. Er widmete seine Medaille der Kölner Künstlerin Hozan Cane, die wie zehntausende andere Erdogan-Gegner in einem türkischen Gefängnis sitzt.