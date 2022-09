Dörte Hansens "Zur See": Roman über das Inselleben

Jeden Abend, wenn die letzte Fähre die Insel erreicht hat, fährt Hanne Sander zur Mole. Sie bleibt am Steuer sitzen und wartet, denn sie ist nicht die Inselfrau, die an der Hafenkante steht und winkt. Drei Kinder hat sie großgezogen. Ryckmer, ihr Ältester, fährt zur See wie seine Vorfahren. Nur, dass es sich bei ihm lediglich um die Inselfähre handelt, mehr ist nicht drin. Denn Ryckmer trinkt, und seine Mutter kümmert sich darum, dass er zumindest morgens vor Dienstantritt noch nüchtern ist.

Ryckmers Schwester Eske arbeitet im Seniorenheim der Insel. Manchmal fährt sie morgens vor Dienstantritt an den Strand und holt sich einen Espresso von der Kaffeebar und der Barmann, der oft wieder ein anderer ist, wünscht ihr einen schönen Urlaub. Henrik, der jüngste Sohn von Hanne Sander, sammelt Treibgut ein am Strand und verwandelt es zu Kunstwerken, die in seiner Familie niemand versteht und ihn verstehen sie schon gleich gar nicht. Hannes Mann, der Vater ihrer Kinder, hat sich zurückgezogen ins Vogelschutzgebiet, wo er als Vogelwart in einer Stelzenhütte lebt.

Hansen erzählt vom Leben auf einer Nordseeinsel

"Zur See", heißt der neue Roman von Dörte Hansen, der die Geschichte der Familie Sander erzählt, die seit vielen Generationen auf der Nordseeinsel lebt – einst von der Seefahrt, inzwischen von ganz anderem.

"Am Anfang eines Romans steht eigentlich immer eine Frage oder eine ganze Reihe von Fragen. Und bei 'Zur See' war es die Frage, was zieht uns eigentlich alle so an die See? Und warum ziehen uns Inseln so magnetisch an? Warum wollen wir da alle hin?", sagt Hansen. "Eigentlich ist die See kein sehr menschenfreundliches Element, sondern sehr, sehr gefährlich und das Leben auf einer Insel war immer hart, und warum ist es trotzdem so ein Sehnsuchtsort für uns? Warum glauben wir, auf Inseln gesund werden zu können, uns den Kopf frei pusten lassen zu können, vielleicht unser Traumhaus zu finden? Und was macht das eigentlich mit den Menschen, die auf der Insel leben?"