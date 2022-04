Documenta will über Kunstfreiheit diskutieren

Für Wirbel hatten Anfang des Jahres Antisemitismus-Vorwürfe gegen die documenta fifteen gesorgt –der 15. Ausgabe der Kunstschau in Kassel. Ein Bündnis hatte dem Kuratorenkollektiv Ruangrupa vorgeworfen, auf der Ausstellung seien auch Organisationen eingebunden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Ruangrupa und die documenta und Museum Fridericianum gGmbH wiesen die Anschuldigungen entschieden zurück. Auch der documenta-Aufsichtsrat und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) stellten sich hinter die Macher der Weltkunstschau.

Die Organisatoren betonten, sie lehnten Eingriffe in die künstlerische Freiheit ab, wollten aber weiter diskutieren. Dazu kündigten sie ein Experten-Forum an, bei dem über "das Grundrecht der Kunstfreiheit angesichts von steigendem Rassismus und Antisemitismus und zunehmender Islamophobie" debattiert werden solle.

Digitale Veranstaltungsreihe

Zu der digitalen Veranstaltungsreihe mit dem Titel "We need to talk! Art – Freedom – Solidarity" soll es zeitnah Informationen geben, kündigte Generaldirektorin Sabine Schormann jetzt an. "Die documenta als wichtige Plattform des internationalen kulturellen Austauschs in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft will damit – ihrem Bildungsauftrag gemäß – die Rahmenbedingungen für eine multiperspektivische Debatte jenseits einseitiger Antagonismen schaffen", erklärte sie.

In einer offenen und konstruktiven Diskussion solle ein Raum für nationale und internationale Perspektiven eröffnet werden, "in dem die besondere historische Verantwortung Deutschlands, aber auch Formen der Ausblendung" im Kontext der deutschen Antisemitismus- und Rassismus-Debatte aufgezeigt werden sollen. In diesem Raum sollen "Widersprüche ausgehalten und produktiv diskutiert werden können", so Schormann.

Eine Kasseler Initiative hatte den Vorwurf erhoben

Ausgelöst wurde die Diskussion durch den Blogbeitrag der kleinen Kasseler Initiative "Bündnis gegen Antisemitismus". Sie hatte dem kuratierenden indonesischen Künstlerkollektiv Ruangrupa, das die kommende Ausgabe des Kunstfestivals verantwortet, vorgeworfen, dass auf der kommenden documenta auch Organisationen eingebunden seien, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Unter anderem richtet sich der Vorwurf gegen eine palästinensische Gruppe, die sich für den Boykott Israels im kulturellen Leben ausgesprochen haben soll.

Die documenta gilt als die weltweit wichtigste Schau für zeitgenössische Kunst. Die 15. Ausgabe findet vom 18. Juni bis 25. September 2022 in Kassel statt.