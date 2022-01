Documenta wehrt sich gegen Antisemitismus-Vorwürfe

Schon Monate vor ihrem Beginn im Juni ist um die "documenta fifteen" eine hitzige Diskussion entbrannt: Der Vorwurf: Es gäbe bei der Planung der Weltkunstausstellung in Kassel antisemitische Tendenzen bei der Auswahl der Kunstschaffenden. Am Mittwoch meldeten sich nun die documenta und das Museum Fridericianum gGmbH in der Debatte zu Wort. Sie wiesen die geäußerte Kritik entschieden zurück.

Grundlage der documenta seien auf der einen Seite die Meinungsfreiheit und auf der anderen die entschiedene Ablehnung von "Antisemitismus, Rassismus, Extremismus, Islamophobie und jeder Form von gewaltbereitem Fundamentalismus". Weiter heißt es: "Das Recht aller Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben in Frieden, Würde und Sicherheit ist für das Team der documenta fifteen elementar." Unter diesen Voraussetzungen sei es Aufgabe der documenta gGmbH, der Kunst Räume zu eröffnen, in denen unabhängige und konträre Diskurse stattfinden dürfen. Gegen externe Eingriffe in diesen künstlerischen Freiraum verwahre sich die documenta fifteen ausdrücklich.

Organisatoren kündigen Diskussionsforum an

Das Bündnis gegen Antisemitismus Kassel hatte dem diese Ausgabe kuratierenden indonesischen Künstlerkollektiv "Ruangrupa" in einem Blogeintrag vorgeworfen, dass für die kommende documenta auch palästinensische Künstler vom Khalil al-Sakakini Cultural Center in Ramallah nominiert worden seien, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Medien hatten sogar von "Hetzkunst" geschrieben.

Die Organisatoren kündigten an, möglichst bald Experten aus verschiedenen Bereichen, darunter unter anderem Kolonialismus-, Rassismus-, Holocaust- und Antisemitismusforschung, sowie Kunst und Kultur, zu einem internationalen Forum einladen zu wollen. "Im Sinne einer offenen und vielstimmigen Debatte" solle dabei über "das Grundrecht der Kunstfreiheit angesichts von steigendem Rassismus und Antisemitismus und zunehmender Islamophobie" diskutiert werden.

Rückhalt aus der Politik

Kulturstaatsministerin Claudia Roth zeigte sich solidarisch mit den Organisatoren: "Die documenta ist eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse in Deutschland und von höchster internationaler Bedeutung für Kunst und Kultur", sagte die Grünen-Politikerin. Sie habe "in einem intensiven Austausch" mit documenta, Stadt und Land gestanden und begrüße den Vorschlag für ein internationales Diskussionsforum. "Ich finde es richtig, dass die documenta Gelegenheit geben will, in eine Debatte einzutreten, um das Grundrecht der Kunstfreiheit angesichts des Kampfes gegen Rassismus und Antisemitismus und Islamophobie zu diskutieren und werde sie auf dem Weg dahin unterstützen."

Hessens Kunstministerin Angela Dorn, die auch stellvertretende Vorsitzende des documenta-Aufsichtsrates ist, begrüßte den Plan ebenfalls. Die Bedeutung und Verteidigung des Existenzrechts Israels seien "untrennbar mit unserer historischen Verantwortung verbunden", betonte sie in einer Mitteilung.