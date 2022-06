Documenta-Team sieht sich von Vandalismus betroffen

Wenige Wochen vor Beginn der documenta fifteen in Kassel sieht sich die Kunstausstellung mit Vandalismus konfrontiert. Das Kuratorenkollektiv Ruangrupa und das künstlerische Team der documenta betrachteten "die Taten als politisch motivierte Drohung", hieß es jetzt in einer Mitteilung. "Wir wünschen uns eine Arbeitsatmosphäre, in der Gewalt gegen Personen, Orte und Kunstwerke nicht toleriert wird."

Am vergangenen Wochenende war in einem Ausstellungsort der documenta eingebrochen worden, es wurden mehrere Schmierereien hinterlassen, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, will ein politisches Motiv nicht ausschließen. Und auch von den Veranstaltern heißt es, sie nähmen die Vorkommnisse angesichts der aktuellen Debatte sehr ernst, sie erstellten Strafanzeige, das Sicherheitspersonal wurde aufgestockt.

Antisemitismusdebatte um Kuratoren-Kollektiv Ruangrupa

Seit Monaten gibt es eine Antisemitismusdebatte um die Ausstellung. In diesem Kontext könnten auch die Schmierereien vom Wochenende stehen, die Unbekannte in er Nacht vom 27. zum 28. Mai im Erdgeschoss, im Treppenhaus und im zweiten Obergeschoss eines Ausstellungsgebäudes (WH22) hinterlassen haben: Eine der Aufschriften "Peralta" könne als Anspielung auf den Namen von Isabelle Peralta gelesen werden, die als Leiterin einer rechtsextremen Jugendorganisation in Spanien gelte, teilte die documenta in einer Stellungname mit. Die Zahl "187" verweise vermutlich auf den Artikel über Mord im kalifornischen Strafgesetzbuch (California Penal Code), der in Teilen der Jugendszene aufgegriffen werde. Außerdem soll in dem Gebäude WH22 unter anderem das palästinensische Kollektiv "The Question of Funding" ausstellen, dem Antisemitismus vorgeworfen wird.

Das kuratierende indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa steht seit Monaten in der Kritik: Ein Bündnis wirf dem Team vor, Organisationen in die documenta einzubinden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Das Kollektiv und andere Beteiligte wiesen die Anschuldigungen zurück.

Vor kurzem gab es in der Debatte außerdem Streit um ein Expertenforum der documenta. Die Diskussionsveranstaltung zum Thema "Grundrecht der Kunstfreiheit angesichts von steigendem Rassismus, Antisemitismus und zunehmender Islamophobie" wurde Anfang Mai nach Kritik des Zentralrats der Juden abgeblasen.

Die 15. Ausgabe der Weltkunstausstellung (documenta fifteen) findet vom 18. Juni bis 25. September statt.