Documenta-Skandal: Neue antisemitische Bilder aufgetaucht

Wie die vom Zentralrat der Juden in Deutschland herausgegebene "Jüdische Allgemeine" berichtet, hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen (RIAS Hessen) weitere antisemitische Bilder im Rahmen der documenta fifteen gefunden. Dabei handelt es sich um die Reproduktion einer 34 Jahre alten Broschüre, die im Museum Fridericianum auslag, dem zentralen Gebäude der Kunstschau in Kassel. Die Besucher waren ausdrücklich eingeladen, sich in die auf einem Tisch ausliegenden Reproduktionen zu vertiefen, darunter politische Traktate, Plakate, Fotos und Filme aus der Geschichte der algerischen Frauenbewegung.

"Sonderheft zu Palästina" von 1988

In der Broschüre werden eindeutig antisemitische Klischees bedient: Ein Soldat hat eine auffällige Hakennase, ein anderer bedroht ein unschuldiges Kind, mehrere Soldaten sind als unheimliche, entmenschlichte Monster abgebildet. Anhand der Davidsterne auf ihren Helmen sind sie als Juden zu erkennen.

RIAS Hessen erklärte dazu, dass die antisemitische Broschüre vom algerischen Kollektiv "Presence des Femmes" stammt. Dabei werden die Illustrationen von Erklär-Texten begleitet, die dem jüdischen Staat seine Daseinsberechtigung absprechen. Das Material soll 1988 in Algier als "Sonderheft zu Palästina" herausgebracht worden sein. Vor dem Museum Fridericianum war bereits wenige Tage nach Beginn der documenta ein großformatiges Werk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi mit antisemitischen Motiven nach massiver Kritik zunächst verhüllt und kurz darauf abgehängt worden. Der Vorfall führte zum vorzeitigen Abgang der damaligen Generaldirektorin Sabine Schormann.