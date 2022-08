Documenta-Kuratoren: "Wir lehnen Antisemitismus ab"

Mitglieder der Künstlergruppe Ruangrupa haben sich zu ihrer Arbeit bei der documenta fifteen und dem Antisemitismus-Skandal geäußert. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", das zu drei verschiedenen Zeitpunkten zwischen dem 9. Juli und 2. August geführt worden war, sagte Farid Rakun Anfang August: "Wir lehnen Antisemitismus entschieden ab. Genau wie jede andere Form der Unterdrückung und Diskriminierung." Man sei im Januar "schuldig" gesprochen worden, "seitdem müssen wir ständig beweisen, dass wir es nicht sind".

"Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte"

Zuletzt wurden auf der documenta Bilder diskutiert, die bei der Darstellung von israelischen Soldaten antisemitische Klischees bedienen. Die Zeichnungen des syrischen Künstlers Burhan Karkoutly stammen aus der Broschüre "Presence des Femmes" von 1988 und sind Teil der Arbeit des Kollektivs "Archive der Frauenkämpfe in Algerien". Zuvor hatte die Präsentation des Banners "People's Justice" mit antisemitischen Darstellungen bereits für einen Skandal gesorgt. Das Werk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi war zunächst verdeckt und dann abgehängt worden.

Reza Afisina von Ruangrupa sagte in dem Interview Anfang Juli, das Kollektiv habe nach der Entdeckung des Banners erst verdauen müssen, was passiert sei. "Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, auch weil mir viele Kenntnisse fehlten." Schwierig sei, dass Kritik und Vorwürfe nie aufhörten. "Eine befriedigende Antwort scheint es hier nicht zu geben. Selbst wenn man dem anderen schon recht gegeben hat, gibt er keine Ruhe."

"Vielleicht hätten wir dem mehr Raum geben müssen"

Rakun wiederum betonte, wenn das Kollektiv das Bild gesehen hätte, hätten die "Alarmglocken" geklingelt. "Es hätte nicht so gezeigt werden dürfen." Afisina sagte: "Vielleicht war uns nicht bewusst genug, wie roh hier noch die Erinnerung an den Krieg, an den Holocaust ist. Vielleicht hätten wir dem mehr Raum geben müssen."

Nach den Antisemitismusvorwürfen sei die Atmosphäre auf der documenta nach Einschätzung des Kuratorenkollektivs Ruangrupa vergiftet. Die Künstlerinnen und Künstler fühlten sich bei der internationalen Ausstellung in Kassel nicht willkommen, sagte Rakun. Manche hätten Übergriffe erfahren; 90-Tage-Visa zwängen "die meisten von uns", immer wieder auszureisen. Man frage sich auch, welcher Vorwurf als nächstes komme. Zugleich sagte Rakun, dass der Dialog nicht gescheitert sei, er selbst sei weiter optimistisch.

Auf die Frage, ob die Schau möglicherweise eine Nummer zu groß für sie gewesen sei, antwortete Afisina: "Wir haben Erfahrung mit der Organisation von Veranstaltungen in Jakarta. Das ist eine Stadt mit zwölf Millionen Einwohnern. Die documenta wird voraussichtlich knapp eine Million Besucher haben, so viele Leute leben dort in meinem Viertel! Sie ist nicht zu groß für uns."

Mit Material von dpa/KNA