Documenta-Eklat beschäftigt Bundestag - Union will Untersuchung

Der Antisemitismus-Eklat bei der documenta in Kassel beschäftigt auch den Bundestag. Am Mitwoch befasst sich der Kulturausschuss des Parlaments mit dem Thema, am Donnerstag gibt es auf Antrag der Union eine Debatte im Plenum.