Diverse Temperamente, spannende Themen - Der Bücherfrühling 2023

Einer der Bestsellergaranten dieses Bücherfrühlings kommt aus Franken. Im Hauptberuf ist er Lehrer in Fürth, am Wochenende und in den Schulferien schreibt er. Ewald Arenz, 57 Jahre alt, fabriziert in verlässlicher Taktung Unterhaltungsromane, die nicht allein im Feuilleton Anklang finden, sondern v.a. bei vielen, vielen Lesern. "Als ich mich entschieden habe, Schriftsteller zu werden, da war ich so 25,26, - da war es so ein bisschen: Naja, ich glaube, von all den Dingen, die ich nicht so richtig kann, kann ich das noch am besten."

Schon mit seinen Vorgänger-Romanen "Alte Sorten" und "Der große Sommer" sind Ewald Arenz veritable Bestseller gelungen. Seine am kommenden Montag erscheinende neue well made novel "Die Liebe an miesen Tagen" dürfte sich erneut sehr gut verkaufen, spekuliert nicht nur der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Eben das gilt – in weitaus größerem Maßstab freilich – für Juli Zeh, die ihren neuen Roman "Zwischen Welten" im Gespann mit Simon Urban geschrieben hat. Darin feiert der Briefroman fröhliche Urstände, wechseln hier doch zwei alte Studienfreunde, Stefan und Theresa, E-Mails und WhatsApps über beliebte Reiz-Themen unserer Zeit: das Gendern, die Klimapolitik, Rassismusvorwürfe. Sie lebt auf dem Land, er in der Stadt, und beide nehmen ganz unterschiedliche Positionen ein. Man kann auch sagen: zwischen ihnen liegen Welten.

Schreiben über die Dinge der Welt

Diesen Party-Smalltalk, den man auch gern mal am abendlichen Essenstisch führt, der die Gemüter erhitzt, verwandelt Teresa Präauer in komischer Manier in einen Roman: "Kochen im falschen Jahrhundert". Wie schon bei ihren vorhergehenden Büchern hat die österreichische Schriftstellerin, die ebenso bildende Künstlerin ist, auch diesmal das Cover selbst gezeichnet. "Ja, ich würde sagen, ich mache beides ungefähr zu gleichen zeitlichen Teilen, beides macht man mit der rechten Hand und die linke ist noch immer frei und ich kann mir noch eine dritte Tätigkeit aussuchen. Mich interessiert eigentlich alles, was im Medium Print und Buch so zusammenkommt, und Zeichnung und Text waren da ja seit jeher Kollegen und Kolleginnen."

Pflege eines Partners – seltenes, literarisches Sujet

Eine schon sehr betagte Kollegin Teresa Präauers ist mit ihren 83 Jahren Helga Schubert. Seit ihrem fulminanten Auftritt bei den Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur 2020 ist diese wunderbare Erzählerin unverhofft zur Bestseller-Autorin geworden. Im Frühjahr legt sie ein sehr intimes "Stundenbuch der Liebe" vor, wie sie es nennt: "Der heutige Tag" berichtet von ihrer aufopferungsvollen Pflege ihres 95-jährigen Mannes – ein ebenso schwieriges wie wichtiges Thema. Auf dem Erlanger Poetenfest sagte Helga Schubert noch im vergangenen Jahr: "Man darf ja eigentlich gar nicht mit Absicht schreiben, das klingt ja dann schnell nach Missionieren, aber ich möchte wirklich nur Geschichten schreiben, die trotz größter Schwierigkeiten – und die müssen wahrhaftig sein, die Schwierigkeiten - einen Ausweg zeigen."

Ein Idol der jüngeren Generation ist zweifelsohne der gebürtige Forchheimer Sebastian Hotz, besser bekannt als "El Hotzo". Seine über 500.000 Gefolgsleute auf Twitter wissen es schon: Im Frühjahr wird der Debüt-Roman des dann 27-jährigen Sprücheklopfers erscheinen, "Mindset". In dem geht es nach Auskunft des Autors "um belegte Brötchen, Finanztipps, Hoffnungslosigkeit und Männer in Slim Fit-Anzügen". Für einen Querdenker avant la lettre hält der Büchnerpreis-Träger Clemens J. Setz den nahezu vergessenen Hohlwelt-Theoretiker Peter Bender, der 1944 im KZ Mauthausen starb. Dessen Leben hat Setz in dem voluminösen neuen Roman "Monde vor der Landung" in Literatur verwandelt – mit Sicherheit eines der vieldiskutierten Bücher dieses Frühjahrs. "Wenn man etwas nur im Kopf benennt, ist ja trotzdem noch wer da. Man ist in einer Raumkapsel eingesperrt, ist ganz allein, und benennt noch immer die Welt ganz beherzt und wacker. Gibtʼs da irgendwen, der einem zuhört? Das ist eine Frage, die mich endlos zum Schwelgen bringt, weiß nicht, warum."

Andrea Maria Schenkel, die Erfolgsautorin aus Regensburg

Etwas kryptisch nimmt sich der Titel der mittlerweile in New York lebenden Regensburger Krimi-Autorin Andrea Maria Schenkel aus: "Der Erdspiegel". Bis heute wird Schenkel an ihrem großen Erfolg von 2006 gemessen: "Tannöd". Eine "Riesenhypothek" für die bayerische Autorin: "Manchmal ist es ärgerlich, weil man denkt: Schaut’s halt auf die anderen Bücher auch einmal. Die sind ja auch interessant. Und es ist klar, es ist ein wunderbarer Erfolg, aber auf der anderen Seite möchte man sagen: Es ist ja nicht nur das, es gibt ja auch noch andere Sachen. Schaut’s euch das auch einmal an."

Ein Satz, der natürlich unbedingt auch für diese sehr selektive Vorschau auf ein paar mutmaßlich wichtige Titel des gerade beginnenden Bücherfrühjahrs gilt.