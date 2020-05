"Dispatches From Elsewhere": Serien-Schnitzeljagd für Sinnsucher

Auch wenn es auf Anhieb nicht so wirkt: Wir haben alle etwas gemeinsam mit den Serienfiguren – und sei es nur die Liebe für die Krimiserie "Law & Order", die auch Janice und Peter trotz ihres Altersunterschiedes miteinander verbindet. Empathie ist der Motor von "Dispatches From Elsewhere" und das hebt die Serie auf die Metaebene: Wir stecken in Peters Körper, starren wie er auf einen Bildschirm und folgen den Hinweisen, die die Gang einsammelt. Wie sie müssen wir ständig hinterfragen, was wir sehen – und lassen uns an der Nase herumführen, weil das Erlebnis selbst so schön ist.

Wie viele seiner Projekte ist auch "Dispatches from Elsewhere" ein sehr persönliches Projekt für Jason Segel. Die Idee zur Serie hatte er, als er die Dokumentation "The Institute" sah, über ein faszinierendes Alternate Reality Game. Das ist eine Art aufwändige Schnitzeljagd, die von der Agentur Games of Nonchalance in San Francisco ausgerichtet wurde. In Alternate Reality Games verschmelzen Spiel und Realität miteinander, weil Komparsen und im Stadtbild versteckte Hinweise die Spielenden zu neuen Stationen führen. Das verleitet die Teilnehmenden dazu, überall nach Zeichen und dem tieferen Sinn hinter dem Spiel zu suchen. Das Konzept faszinierte Jason Segel so sehr, dass er die Macher kontaktiert und das ganze selbst auch ausprobiert hat, erzählt er im Interview: "Für einen kurzen Moment in meinem Leben habe ich mich gefühlt, als wäre meine Identität nicht an meinen Job geknüpft oder wer ich bin – und das ist echt schwierig, durch meine Bekanntheit. Ich hatte einfach Spaß. Und das war wirklich befreiend für mich."

Für die Charaktere in "Dispatches from Elsewhere" ist die Schnitzeljagd eine Erfahrung, die alles verändert. Weil sie ihre festgefahrenen Wege verlassen, neuen Menschen näher kommen und ihre Weltsicht hinterfragen. Durch ihre neue Freundschaft finden sie auch langsam zu sich selbst.

Fantasievoll wie ein Michel Gondry-Film

Jason Segel hat sich bei seiner Serie wirklich viel gedacht und sie sehr warmherzig erzählt. Wie in einem schrägen Michel-Gondry-Film hat er die vielen bizarren und absurden Momente visuell sehr liebevoll und kreativ umgesetzt. Wer ein Faible für philosophische und doppelbödige Stories hat wie in der Serie "Lodge 49", sich auch auf surreale Serienwelten wie in "Maniac" einlassen kann und den schrägen Humor von "Pushing Daisies" mag, wird "Dispatches from Elsewhere" lieben. Für mich ist sie bisher eine der schönsten und ungewöhnlichsten Serien des Jahres.

Die Serie startet am 08. Mai bei Amazon Prime Video.