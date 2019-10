Stolperfalle Treppe: Wie gefährlich ist die Elbphilharmonie?

Barrierefreiheit wurde verbessert

In der Drucksache 21/18405 ist zu lesen, dass es bisher 34 Stürze gab, wobei nur die Vorfälle berücksichtigt wurden, bei denen Rettungskräfte oder Hauspersonal benötigt wurden. Demnach stürzten im Großen Saal bisher acht Personen, im Foyer sogar 26 – was bei insgesamt zwei Millionen Besuchern allerdings nicht auffällig erscheint. Ein Büro für Theatersicherheit wurde mit der Begutachtung beauftragt und kam am 21. Juni vergangenen Jahres zum Ergebnis, dass "keine Handlungsnotwendigkeiten" bestünden. Allerdings sei die Barrierefreiheit verbessert worden, so der Senat. Die Stufenmarkierungen seien auf 15 Millimeter "verbreitert und vermehrt" worden, sowie ertastbare Punkte angebracht worden. All das beruhigt Jörg Hamann nicht, der von einer "hohen Dunkelziffer" an Stürzen ausgeht.

Schrittmaß zu groß?

Die Ingenieurin Kerstin Budde vom Büro für Theaterbetriebstechnik schwärmt sogar, die "Beleuchtung für die Stufengänge im Saal" sei "immer an" und sorge dafür, "dass man sicher den Weg" finde. Dagegen berichten Hamburger Medien wie die Wochenzeitung "Die Zeit" und der "Stern" auf ihren Internetseiten von einer "Posse". Besucher kritisierten, optisch sähen die Treppen besonders von oben wie "eine einzige glatte Fläche" aus, die verschwimme. Fachleute hielten das "Schrittmaß für zu groß", weil die einzelnen Stufen zu breit seien und das Konzertpublikum deswegen zu "Trippel- oder Ausfallschritten" verleitet werde. Die ursprünglichen Markierungen wurden als "schmal wie ein Bleistift" bemängelt.