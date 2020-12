Diese Doku zeigt, wie die Bee Gees die Welt zum Tanzen brachten

Musikjournalisten wird oft vorgeworfen, dass sie zu viele Namen verwenden, die die breite Masse nicht kennt, und Fachbegriffe, die man nicht braucht, um die Musik zu mögen. Frank Marschalls fundierter Dokumentarfilm "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart" tut genau dies: Er zeigt nicht nur die Hauptakteure Barry, Robin und Maurice Gibb, also die Bee Gees, sondern auch deren Umfeld, er skizziert Milieus und zeitgeschichtliche Strömungen. Zu Wort kommen die Begleit-Musiker, die Produzenten, Tontechniker und die Strippenzieher, Robert Stigwood etwa, ihr außergewöhnliche Manager. Sie alle stehen hinter dem Mega-Erfolg der Bee Gees, jenen drei Brüdern aus Australien, die nie etwas anderes getan haben, außer Songs zu schreiben, zu singen, Musik zu machen.

Von Swinging London in die Welt

Marshalls Dokumentarfilm erzählt die Geschichte der Band schön brav chronologisch, also Schritt für Schritt nach. Wie drei Brüder aus Brisbane eine Teeniegruppe bilden und nach ersten Erfolgen nach Swinging London übersiedeln. Hier erfinden britische Bands gerade die Popmusik neu. Die Bee Gees, deren schwülstige Balladen sich durch exzellenten Chorgesang auszeichnen, werden Teil des Sixties Pop. Ihr Manager Robert Stigwood, selbst Australier, arbeitet für Brian Epstein, den spiritus rector der Beatles. Stigwood regt Cream an, die erste Supergroup des Rock. Nach deren Ende betreute er weiterhin deren Gitarrist Eric Clapton, die Bee Gees aber sind seine Lieblinge. Leider kommt es unter den Brüdern immer wieder zu heftigen Reibereien zwischen dem introvertierten Maurice, der für Superschnulzen wie "Massachusetts" sorgt, und Barry, dem viril-aggressiven Partylöwen und Aushängeschild der Band. Zwischen beiden vermittelt Robin als unauffällige Frohnatur.