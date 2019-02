Mit Vögeln reden: Dirk von Lowtzows literarisches Selbstporträt

Die Trauer um einen Jugendfreund

Diese Ausflüge in die Vergangenheit sind die konkretesten und vielleicht deshalb auch die stärksten Passagen in Dirk von Lowtzows literarischem Debüt. Allen voran die Erinnerung an seinen engsten Jugendfreund Alexander, der schon mit Mitte 20 an einem Gehirntumor verstarb. "Das weiße Telefon, das in einer Ecke auf dem Boden steht, klingelt. Meine Mutter sagt, man habe in Alexanders Kopf ein bösartiges Geschwür gefunden. Kurz nach seinem Geburtstag im Februar stirbt Alexander. Bei seinem Begräbnis spiele ich 'Gott sei Dank haben wir beide uns gehabt.'"

Alexander taucht immer wieder auf. Und diese Episoden scheinen Dirk von Lowtzow wirklich wichtig zu sein. Andere hingegen, vor allem die Geschichten, die völlig ins Surreale abgleiten, wirken auf die Dauer leider ziemlich gewollt. Wenn Lowtzow etwa von aggressiven Spülbürsten und dem Operettenbär in seiner Wohnung erzählt, wenn er von diskursiven Eichhörnchen berichtet: "Einige der Nagertheorien wird man als abstrus bezeichnen müssen. Ihr Steckenpferd, die Spektralkritik scheint dir zudem an diesem gottverlassenen Ort mehr als unangebracht."

Liedtexte funktionieren anders als ein Buch

Oder mit den Meisen im Vogelhäuschen auf seinem Balkon spricht: "Ich wusste nicht recht, wie ich mich an sie wenden sollte, und brachte demzufolge nur ein verdrucktes 'Hi Leute' heraus. 'Hi, Dirk', piepste es zurück. 'Wir sind hier mitten in einer Gesangsprobe. Warum hörst du nicht ein Weilchen zu?'" Das ist in seiner Absurdität durchaus amüsant – allerdings nur in kleinen Dosen. Oft fühlt man sich beim Lesen auch an Songs von Tocotronic erinnert, vor allem an das letzte Album "Die Unendlichkeit", das ja auch schon stark autobiografisch war. Was bei den Liedtexten jedoch so unglaublich gut funktioniert, das so wunderbar verrätselt Konkrete, das verliert in Buchform, vor allem auf die Länge, recht schnell seinen Reiz. Am Ende bleibt das Gefühl von: Da war schon sehr viel Schönes dabei – und hat sich dann leider doch ganz schön verlaufen, im Dachsbau.

"Aus dem Dachsbau" von Dirk von Lowtzow ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.