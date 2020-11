Mehr Pamphlet als Thriller: Dirk Rossmanns Romanerstling

Das Ende, um damit anzufangen, macht einen fassungslos. Da tritt Dirk Rossmann selbst auf, in seinem eigenen Roman, und stellt sich uns als "Vielleser" vor. Aber halt, das ist ja Fiktion! Genauso wie die Szene im sogenannten "Abspann", in welcher Dirk Rossmann in einem nicht näher benannten Jahr an der Seite seines Skat-Bruders und Freundes Gerhard Schröder bei jener feierlichen Zeremonie zugegegen ist, in deren Rahmen Wladimir Putin zusammen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und der amerikanischen Präsidentin Kamala Harris der Friedensnobelpreis verliehen wird. Denn dieses "Triumvirat" – China, Russland und die Vereinigten Staaten – wird in naher Zukunft die Welt führen und vor dem Klimakollaps bewahren. Und zwar mit Einsatz militärischer Gewalt.

Staats-Gewalt gegen Öko-Terror

So hat sich das zumindest der "Konzerninhaber" Dirk Rossmann in "Der neunte Arm des Oktopus" ausgedacht. Nicht bedacht freilich haben er und sein Team aus gut einem Dutzend Rechercheure dabei, dass der Friedensnobelpreis nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen wird. Aber das ist fast schon egal angesichts der Absurdität, einen Friedensnobelpreis an eine "Super-Allianz" zu verleihen, die das mit dem "ökologischen Feldzug" gegen Klimasünder wörtlich nimmt und deshalb vor der Küste Brasiliens ihre Flugzeugträger, U-Boote und Zerstörer in Stellung bringt, weil die sogenannte "Regenwaldfrage" nicht mehr anders gelöst und die Vernichtung des einzigartigen Biotops durch brasilianische "Klima-Terroristen" eben nur durch den Einsatz von Waffen verhindert werden kann.

Womit wir schon bei der zentralen und nur allzu rhetorischen Frage dieses vorgeblichen "Klima-Thrillers" wären, die der Erzähler auf Seite 248 in dankenswerter Offenheit so formuliert: "Und musste nicht die Klimakatastrophe mit allen Mitteln aufgehalten werden, selbst wenn die Mittel brutal und diktatorisch waren?" Ja, so steht's da, und so kreist dieses jedweder Plausibilität entbehrende Machwerk, in dem die USA als "entnervte Demokratie" firmieren, um den Gedanken, ob das mit der "Öko-Diktatur" nicht doch unter Umständen bei all der Uneinsichtigkeit der Wirtschaft und der Bürger und deren klimaschädlichem Verhalten eine zumindest erwägenswerte Option darstellt. Beziehungsweise: Ob nicht eine "Weltregierung" mit weitgehenden Befugnissen wenn schon keinen gerechten, dann vielleicht einen klimagerechten Krieg führen darf – denjenigen, der uns vor dem Untergang bewahrt?