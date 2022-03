Dirigent Valery Gergiev: Stadt München sieht sich "gescheitert"

Die Stadt München wehrt sich gegen Kritiker, die ihr vorwerfen, der geschasste russische Dirigent Valery Gergiev sei schon seit Jahren als Putin-Freund bekannt und trotzdem als Chef der Münchner Philharmoniker engagiert worden. Im Februar 2018 war dessen Vertrag sogar mit Zustimmung der Orchestermitglieder bis zum Sommer 2025 verlängert worden, obwohl es eine erregte Debatte über Gergievs umstrittene politische Ansichten gegeben hatte. Damals hieß es, er distanziere sich nicht ausreichend von der schwulenfeindlichen Politik Moskaus. Sinngemäß hatte Gergiev zu Protokoll gegeben, bei ihm im Mariinski-Theater in St. Petersburg gebe es keinerlei Diskriminierung und alles andere könne er nicht beeinflussen.

Kulturreferent: "Wir haben daran glauben wollen"

Nun schrieb Kulturreferent Anton Biebl in einer schriftlichen Stellungnahme nach einer nichtöffentlichen Sitzung des Kulturausschusses des Münchner Stadtrats: "Wer nun sagt, man hätte nie oder nicht so lange kooperieren dürfen, tut dies im Wissen von heute und im Lichte eines Angriffskrieges auf die Ukraine, den sich vorher niemand vorstellen konnte. Wir haben daran glauben wollen, dass man eine gemeinsame Entwicklung nehmen kann und den Dialog betont. Mit dieser Vorstellung sind wir gescheitert."

Aus dem Stadtrat hieß es, als musikalischer Botschafter Münchens sei Gergiev einfach untragbar geworden. Es habe dazu auch eine "klare Haltung vom Orchester" gegeben. Bis zum Angriff auf die Ukraine hätten manche Kommunalpolitiker die "Kunstfreiheit" höher bewertet als Gergievs Nähe zu Putin und entsprechende Bedenken bei den Vertragsverhandlungen daher zurückgestellt.

Womöglich erhält Gergiev keinerlei Abfindung

Dem Vernehmen nach hofft die Stadt, Gergiev keine relevante Abfindung zahlen zu müssen. Er dirigiere schließlich in seinem Heimatland ersatzweise weiter und habe demnach keine größeren finanziellen Ausfälle, verlautete aus informierten Kreisen. Die Stadt habe das Vertragsverhältnis "ganz gut" geregelt: "Die Vorlage der Verwaltung war sehr schlüssig."

Der bekannte Berliner Anwalt Peter Raue hatte dem BR bestätigt, dass Gergiev wenig bis gar keine Chancen haben dürfte, eine Auszahlung seines Vertrags zu erstreiten. Grund dafür: Der Dirigent ist kein Beschäftigter der Stadt München, sondern hatte mutmaßlich einen Werk- oder Dienstvertrag. Der aber sieht gewöhnlich die Möglichkeit einer Trennung vor, wenn der Stadt Ansehensverluste drohen. Was Gergiev in München verdient hat, ist nicht bekannt. Vergleichbar prominente Dirigenten erhalten zwischen einer und drei Millionen Euro jährlich.

"Miteinander ist an die Grenzen gekommen"

"Die Münchner Philharmoniker haben knapp sieben Jahre mit Valery Gergiev als Chefdirigent gearbeitet", bilanziert Anton Biebl: "Dieser längere Versuch eines Miteinanders trotz großer Unterschiede in politischen Fragen und in grundsätzlichen Fragen von Demokratie und gesellschaftlichen Werten ist aber mit der aktuellen Lage und dem brutalen Angriffskrieg von Russlands Präsident Putin nun an seine Grenzen gekommen. Es ist zwingend, dass der Chefdirigent und das 'Gesicht' eines der weltweit größten Aushängeschilder der Landeshauptstadt München, sich von diesem Angriffskrieg eindeutig und unmissverständlich distanziert."

Der Oberbürgermeister habe "diese Grenzen gemeinsam mit uns und den Münchner Philharmonikern" ziehen müssen: "Es wird keine Konzerte mehr mit Valery Gergiev geben, die Wege des städtischen Orchesters und seines Dirigenten trennen sich."

Die Stadtratsfraktionen wollen sich am morgigen Freitag in einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme zum Rauswurf von Gergiev äußern.