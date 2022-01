Dirigent Thomas Dausgaard wirft hin: "Ich fühlte mich bedroht"

Noch am vergangenen Freitag hatte der dänische Dirigent Thomas Dausgaard (58) seine überraschende Kündigung beim Seattle Symphony mit den Begleitumständen der Pandemie begründet: "Meine Entscheidung in diesem Augenblick mein Amt niederzulegen, wo wir einen solchen künstlerischen Erfolg erlebten, ist die Folge dieser pandemischen Zeiten, eine Folge, die für uns alle um die Frage kreist: Wie bewerten wir unser Leben?" Es sei für ihn Zeit "neue Ufer anzustreben", so Dausgaard vieldeutig in seiner offiziellen Stellungnahme, die das Orchester verbreitete. Der hymnische Dank der Verantwortlichen war ihm damals sicher und Dausgaard ließ sich immerhin mit dem Satz zitieren, seine Zeit beim Orchester habe ihn "maßlos begückt".

Doch die Form von Dausgaards Kündigung warf umgehend Fragen auf: Er ließ seine bisherige Arbeitsstätte per Mail hinter sich, zwei Monate, bevor er in Seattle eine Uraufführung dirigieren sollte. Der "völlig überraschte" Präsident und Verwaltungschef des Orchesters, Krishna Thiagarajan, gab sich gegenüber der "Seattle Times" etwas ratlos: "Die Pandemie ist für uns alle eine große Herausforderung und eine Zeit des Nachdenkens, und wir verstehen und respektieren daher diese Entscheidung." Schuld seien wohl die "Reiseprobleme" und die Unmöglichkeit, "regelmäßig zu musizieren". Möglicherweise könne Dausgaard, der zuletzt am 11. November in Seattle war, ja als Gastdirigent später mal zurückkehren, jetzt sei erst mal eine Findungskommission für die Nachfolge eingerichtet worden. Musiker äußeren sich "enttäuscht".

Regiert in Seattle "die Furcht"?

Jetzt legte Dausgaard in einem Hintergrund-Gespräch mit der "New York Times" nach. Er habe sich in Seattle persönlich bedroht gefühlt, sagte der Maestro und rückte das Orchester und dessen Leitung damit in ein denkbar schlechtes Licht. Dausgaard ist sich nach eigenen Worten "zu schade", um die seiner Meinung nach angespannte Atmosphäre an seinem früheren Arbeitsort weiter zu ertragen. Dort "regiere die Furcht". Er habe während der Pandemie immer wieder über seine Arbeit in den USA nachgedacht, so der Dirigent, der aufgrund der Reisebeschränkungen 2020 und 2021 nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen in die USA reisen konnte. Möglicherweise stehe er unter "Stress", hieß es auf dem Klassik-Onlineportal "Slipped Disc".

Die "New York Times" spricht von einer "ungewöhnlich bitteren und öffentlichen Trennung". Dausgaard fühle sich vom Management des Seattle Symphony "eingeschüchtert", ja die Verantwortlichen hätten ihn nach seinem Eindruck "zum Schweigen" bringen wollen. Jon Rosen, der Vorsitzende des Orchestervorstands, wies das in dem Blatt zurück: "Alle Behauptungen, wonach es eine feindselige Umgebung gab oder dass er sogar um seine Sicherheit fürchten musste, entbehren jeglicher Grundlage." Gleichwohl will die "New York Times" erfahren haben, dass der Vorstand insgeheim bereits im vergangenen November beschlossen hatte, Dausgaards Vertrag nicht über die Saison 2022/23 hinaus zu verlängern. Ein Grund sei eine gegenseitige Entfremdung während der Pandemie gewesen. Der Maestro leitet seit 2016 auch das BBC Scottish Symphony Orchestra.

Auch Jaap van Zweden hat "neue Prioritäten"

Die mit den Reisebeschwernissen und den erzwungenen Abwesenheiten verbundenen "Unsicherheiten" hätten auch andere in den USA tätige Dirigenten erfasst, so die "New York Times", etwa den Holländer Jaap van Zweden, den Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker, der 2024 aufhören will - mit der Begründung, er habe in der Pandemie Zeit zum Nachdenken über seine Prioritäten gehabt. Um dem Orchester den Übergang zu erleichtern, verlängerte van Zweden, der seit 2018 in New York arbeitet, seinen laufenden Vertrag immerhin um ein Jahr.