Dirigent Stefan Soltész überraschend gestorben

Leben der Musik gewidmet

Stefan Soltész war ein österreichischer Dirigent ungarischer Herkunft. Er dirigierte regelmäßig an den großen Opernhäusern Deutschlands und Europas. Nach Stationen als Dirigent in Wien und Graz und als musikalischer Assistent von Karl Böhm, Christoph von Dohnányi und Herbert von Karajan bei den Salzburger Festspielen war er den Angaben nach Dirigent der Staatsoper Hamburg, der Deutschen Oper Berlin sowie Generalmusikdirektor am Staatstheater Braunschweig.

Von 1992 bis 1997 war er Chefdirigent der Flämischen Oper in Antwerpen/Gent, von 1997 bis 2013 Generalmusikdirektor der Essener Philharmoniker und Intendant des Aalto-Musiktheaters, wie die Bayerische Staatsoper weiter mitteilte.